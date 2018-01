Le top 10 des joueurs du week-end en Europe: Fekir génial, Müller l'invincible...

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Franck Kessié



Enfin, l'AC Milan enchaîne deux victoires en Serie A. Cela ne lui était plus arrivé depuis le mois de septembre. Malmené à Cagliari, les Lombards ont pu compter sur Franck Kessié. L'Ivoirien, l'une des recrues majeures de l'été dernier, a d'abord égalisé sur penalty, avant d'inscrire le but de la victoire (1-2). Grâce à son doublé, le Milan se hisse péniblement au 7e rang, à 12 points d'une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.





Eden Hazard



Tout va bien en ce moment pour le Belge. Pas perturbé par les rumeurs faisant état d'un intérêt prononcé du Real Madrid, Eden Hazard a brillé avec Chelsea sur le terrain de Brighton (0-4). L'ancien Lillois a inscrit un doublé et a participé au super but collectif de Willian. Hazard a aussi atteint la barre des 100 buts en championnats : 36 en Ligue 1 avec Lille et 64 en Premier League avec Chelsea.

Lionel Messi



L'Argentin est inarrêtable cette saison. Le FC Barcelone survole la Liga en grande partie grâce à son génial buteur. Le leader a écrasé le Betis Séville à l'extérieur (0-5) avec un nouveau doublé de Lionel Messi, plus que jamais meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations en 20 rencontres. L'attaquant va, sans l'ombre d'un doute, porter bien plus haut le record de buts en championnat, dont il a dépossédé l'Allemand Gerd Müller il y a une semaine. Le voici désormais à 368 buts, contre 365 pour l'ancien chasseur du Bayern Munich.





Cristiano Ronaldo



Match paradoxal pour le Real Madrid, qui va mal cette saison, et pour sa star Cristiano Ronaldo. Largués en championnat et battus lors de la dernière chez eux par Villarreal, les Madrilènes ont été menés au score à Santiago-Bernabeu par le Deportivo La Corogne avant d'avoir une réaction spectaculaire pour une victoire finale 7-1. CR7, qui n'avait plus marqué en Liga depuis le 9 décembre, s'est réveillé avec un doublé. Mais sur le second but, le Portugais a pris des crampons adverses dans la tête. Résultats : une arcade sourcilière en sang, et un quintuple Ballon d'Or avec un téléphone portable à la main pour constater les dégâts !

Sergio Agüero



Manchester City n'aura pas tremblé longtemps. Défaits pour la première fois de la saison en Premier League le week-end dernier à Liverpool, les hommes de Pep Guardiola ont vite repris leur marche vers un titre qui semble inéluctable. Contre Newcastle, ils se sont facilement imposés (3-1) avec un triplé de Sergio Agüero. C'est même un hat trick parfait pour lui (pied gauche, pied droit et tête). L'Argentin de 29 ans en est à 351 buts dans sa carrière. Il a aussi joué son 200e match de Premier League.

Anthony Martial



Et de 3. Anthony Martial a inscrit son 3e but consécutif en Premier League. Déjà buteur lors des victoires à Everton et contre Stoke City, l'ancien Monégasque a cette fois été le seul à marquer lors du match disputé à Burnley. Trouvé par Romelu Lukaku, l'international français a fixé la défense et envoyé une lourde frappe sous la barre transversale. Les Red Devils sont provisoirement seuls dauphins de City.

Nabil Fekir



Quel but exceptionnel ! Nabil Fekir a fait chavirer le Groupama Stadium d'entrée de jeu dimanche lors du choc remporté face au PSG (2-1). Pourtant très excentré, le milieu offensif a envoyé un maître coup franc dans la cage d'Alphonse Areola, qu'il avait vu avancé. Une inspiration géniale pour un nouveau but de Fekir; c'est son 5e d'affilée en Ligue 1. Et c'est aussi son 3e coup franc direct de la saison en championnat.

Luis Suarez



On parle beaucoup de Lionel Messi, à juste titre, mais Luis Suarez est aussi important au FC Barcelone. L'Uruguayen a, comme son ami argentin, inscrit deux buts lors de la correction infligée au Betis Séville (0-5). Le n°9 blaugrana a atteint la barre des 100 buts en Liga, en seulement 114 matches. Il est sur une série impressionnante de 7 matches d'affilée avec au moins un but.





Thomas Müller



Le capitaine est le talisman du Bayern Munich. C'est très simple : quand il marque, les Bavarois ne perdent jamais en championnat. Contre le Werder Brême, Thomas Müller a inscrit un doublé (victoire finale 4-2). Les chiffres sont formels : c'est la 78e fois qu'il marque au moins un but en Bundesliga, pour un bilan de 74 victoires et 4 nuls. Müller, 28 ans, en est aussi à 100 buts dans l'élite allemande.

Alexandre Lacazette



Alexandre Lacazette a mis fin à sa série de 8 matches sans but en championnat. L'attaquant d'Arsenal a participé à la belle victoire des Gunners contre Crytal Palace (4-1) en inscrivant le 4e but des siens, quelques minutes après celui de son compatriote Laurent Koscielny. Le but de l'ancien Lyonnais est symbolique : c'est le 500e inscrit par un Frenchie d'Arsenal. Bien sûr, le meilleur d'entre eux est Thierry Henry, avec 175 réalisations dans le championnat d'Angleterre.