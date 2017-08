Tottenham-Chelsea : un choc pour oublier

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La deuxième journée de la saison 2017/2018 de Premier League nous offre déjà un choc de premier choix : un derby londonien entre le champion en titre et son dauphin. Il y a pourtant un paradoxe à cette réalité puisque Chelsea et Tottenham vivent un été compliqué.





Le malaise Chelsea

Impressionnant champion il y a quelques mois, Chelsea a démarré l'opération conservation de son titre par une défaite à domicile (2-3 face à Burnley). Au-delà du simple résultat sportif, les Blues d'un Antonio Conte très chafouin et critique envers sa direction ne transpirent pas la sérénité alors que le mercato a été bien sage compte tenu des ambitions affichées (retrouver son lustre en Ligue des Champions). Le cas Diego Costa, remplacé dans l'effectif par Alvaro Morata, toujours pas réglé et la blessure d'Eden Hazard n'aident pas non plus les Londoniens à évoluer dans un contexte favorable et c'est pourquoi les bookmakers placent plus volontiers les deux Manchester dans la peau des favoris pour la couronne. Un comble.



Tottenham, un été tout en douceur

La situation est beaucoup moins alarmante du côté de Tottenham, très beau deuxième de l'exercice précédent. Néanmoins, l'attentisme sur le marché des transferts remet en doute les ambitions d'une équipe capable de jouer les trouble-fête et ayant perdu Kyle Walker (parti à Manchester City). Maurico Pochettino attend toujours une poignée de renforts et, pour le moment, les Spurs ont uniquement officialisé l'arrivée de Davinson Sanchez. Pour s'affirmer sur tous les tableaux, Tottenham, qui a démarré la saison avec une victoire facile à Newcastle, aura assurément besoin de sang neuf. Surtout face à l'armada des deux Manchester.





Un choc à Wembley

A première vue, le match entre Chelsea et Tottenham devrait en dire un peu plus sur l'état de forme des deux géants de Premier League et sur leur éventuelle capacité à se battre pour le titre. Le choc promet, en tout cas, un spectacle alléchant, qui se disputera à Wembley en raison des travaux en cours à White Hart Lane. Il n'y a sans doute pas mieux comme théâtre pour un affrontement aussi indécis entre deux rivaux qui se cherchent pendant, par exemple, que Manchester United fait déjà montre d'une flamboyante retrouvée. Rendez-vous à 17h.