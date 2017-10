Tottenham: Kane va tant leur manquer

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Officiellement forfait depuis hier, Harry Kane va rater le rendez-vous face à Manchester United (samedi à 13h30). Au regard de ses statistiques et de son influence, son absence pourrait peser très lourd pour les Spurs.

Sorti en fin de match face à Liverpool (4-1), le buteur de 24 ans souffre d’une blessure aux ischio-jambiers. Son absence a été confirmée ce vendredi par son entraîneur Mauricio Pochettino. Elle pourrait d'ailleurs s'étendre plus longtemps que ce simple match. Un coup très dur pour les Spurs dans la course au titre.

Kane, joueur devenu incontournable



S’il y a bien un attaquant qui enfile les buts comme des perles en ce début de saison, c’est Harry Kane. Aussi bien en club qu’en sélection, le joueur de 24 ans affiche des statistiques complètement dingues depuis la reprise début août. Homme fort des "Three Lions", il est surtout, depuis 2014, l’homme providentiel des Spurs de Tottenham et ne tourne pas à moins de 30 buts par saison, championnat et coupes européennes compris.



Des statistiques qui flambent



Formé à Tottenham, il est aujourd'hui l'avant-centre d'une formation plus ambitieuse que jamais. Depuis l’arrivée de Pochettino, le club de Londres enchaîne les places d’honneur (5e en 2014/2015, 3e en 2015/2016 puis 2e la saison dernière) et cette saison pourrait bien être la bonne quand bien même le City de Guardiola fait office d'épouvantail. Sous la houlette de l’entraîneur argentin, Kane a lui aussi fait progresser ses statistiques passant de 21 à 25 puis 29 buts en championnat sur les trois derniers exercices. Une progression qui l'installe dans le gotha des meilleurs attaquants du monde et accessoirement dans la liste des 30 joueurs pour le Ballon d’Or.

Coupé dans son élan



Mais voilà, touché aux ischio-jambiers le week-end dernier lors de la démonstration face à Liverpool (4-1), Harry Kane fera faux-bond aux siens pour ce choc de la 10e journée de la Premier League. "Nous ne pouvons pas prendre de risque avec lui pour demain (samedi), nous verrons pour mercredi (en Ligue des champions, ndlr). Mais pour samedi, c'est impossible", résume le coach de Tottenham, bien conscient des risques à ne surtout pas prendre avec une joueur qui reste sur 13 buts en 12 rencontres. D'autant que quatre jours plus tard, un rendez-vous d'importance s'annonce avec la venue du Real Madrid à Wembley dans le cadre de la plus prestigieuse des coupes d'Europe.