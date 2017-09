Tottenham: Pocchetino menace (gentiment) Aurier

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Mauricio Pochettino a eu une discussion les yeux dans les yeux avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Pour l'heure, la confiance entre les deux hommes est totale.



Aurier a été recadré



Même outre-Manche, la réputation de Serge Aurier n'est plus à faire. Son fameux dérapage sur Periscope, où il s'est allègrement lâché sur son entraîneur (Laurent Blanc) et sur plusieurs de ses coéquipiers (Ibrahimovic, Sirigu, Van der Wiel), a fait beaucoup de bruit. Et forcément, Mauricio Pochettino, son nouveau coach chez les Spurs a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Le technicien a reconnu avoir déjà mis les choses au point avec le latéral ivoirien lors de leur première entrevue.



"Je lui ai dit que je le tuerais"

"Je lui ai dit que je le tuerais, que je lui mettrais un coup de boule", a plaisanté l'ancien défenseur du PSG. "J'ai eu une longue discussion avec lui. Je lui ai expliqué comment le club fonctionnait, comment je fonctionnais, et ce que j'attends de lui. Et l'engagement que j'attends de lui. Mais ce n'est pas propre à lui. J'ai toujours cette conversation avec les joueurs que l'on recrute. Au départ, tout est clair. Et c'est après que la confusion arrive. Certaines personnes oublient ce qu'on s'est dit un an plus tôt." "Avec Aurier, tout a été clair, poursuit le coach argentin. Si jamais il y a des problèmes avec lui dans le futur, nous verrons ce qu'il se passe. Mais je lui fais confiance, et il doit me montrer que nous pouvons lui faire confiance, dès aujourd'hui."

Titulaire face à Everton ?



Après trois saisons passées à Paris, Serge Aurier a pris ses quartiers à Londres. L’ex-Parisien, qui a choisi le nord de la capitale anglaise pour continuer sa carrière, pourrait revêtir la tunique des Spurs pour la première fois ce week-end lors du déplacement de Tottenham à Everton. L’Ivoirien aura la lourde tâche de faire oublier Kyle Walker transféré à Manchester City.