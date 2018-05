Tottenham : Pocchetino prolonge son contrat aux Spurs

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Son nom a été un temps annoncé à la tête du Paris Saint Germain. Mais non. L’entraîneur des Spurs a permis une telle progression à son club qu’il n’était pas question pour eux de le laisser filer. Arrivé au club en 2014, l’argentin a prolongé son bail pour 5 nouvelles saisons. « Je suis heureux que nous ayons pu nous mettre d’accord sur une extension de contrat avec Mauricio » a déclaré le président de Tottenham. Pocchetino a permis aux londoniens de terminer sur le podium de la premier league lors des deux dernières saisons. En Ligue des Champions, les Spurs ont réalisé une excellente impression, terminant premiers de leur groupe devant le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Leur huitième de finale perdu avec plus que les honneurs contre la Juventus Turin aura également marqué les esprits.









Un club ambitieux pour l’avenir









Les principaux adjoints de Mauricio Pocchetino - Jesus Perez, Miguel D'Agostino et Toni Jimenez – ont été également prolongés. L’entraîneur d’Hugo Lloris avait mis la pression sur son président ces dernières semaines concernant le recrutement à venir. « Je pense que c'est un moment où le club doit prendre des risques et si possible travailler plus dur que la saison précédente pour être à nouveau compétitif » Le buteur et capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, devrait à priori passer une saison de plus à Londres. Reste à trouver les renforts nécessaires qui permettront à Mauricio Pocchetino d’être plus ambitieux pour les années à venir, dans ce nouvel écrin que sera le nouveau stade de White Hart Lane, attendu pour la saison prochaine et qui deviendrait avec 61 559 places le second stade du royaume derrière Old Trafford de Manchester.