Toulouse : Alban Lafont s'interroge sur son avenir

Alban Lafont réalise une saison exceptionnelle avec Toulouse. Actuel 11ème de Ligue 1 et quasiment assuré de se maintenir dans l'élite, le TFC est également la 5ème défense du championnat. Lafont, qui n'a manqué qu'une seule rencontre de Ligue 1 cette saison (33 matchs), est loin d'y être étranger. A 18 ans, il est l'une des révélations de la saison et fait déjà partie des meilleurs gardiens du championnat de France.





Peu de gardiens de son âge titulaires en Europe

Et d'après les informations de Téléfoot, il n'en fallait pas plus pour attirer les sollicitations, aussi bien en France qu'à l'étranger (Arsenal, Tottenham, Juventus, FC Séville). Mais son jeune âge freine encore légèrement les ardeurs de ses prétendants. Hormis Gianluigi Donnarumma (18 ans également) au Milan AC, difficile de trouver trace d'un portier aussi jeune dans une grosse écurie européenne.

Evalué à 10 millions d'euros

De son côté, le joueur ne manque pas d'ambition et s'interroge sur la suite à donner à sa carrière, qui s'annonce d'ores et déjà prometteuse. Il souhaite franchir un palier dans sa progression et remporter des titres. Alors qu'il lui reste trois ans de contrat avec le TFC et que sa cote sur le marché est évaluée à 10 millions d'euros, Alban Lafont prêtera une oreille attentive si un challenge intéressant s'offre à lui. Il espère ainsi prouver qu'il est capable de rééditer ses excellentes performances à un niveau supérieur.