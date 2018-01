Toulouse: fin de l'aventure pour Pascal Dupraz

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Deux jours après la dernière défaite concédée à Montpellier (2-1), le Téfécé et Pascal Dupraz ont mis un terme à leur collaboration. Le club de Haute-Garonne estime que "toutes les conditions sportives et extra-sportives n'étaient pas réunies" pour poursuivre avec l'entraîneur.

La mauvaise passe actuelle avait fragilisé sa position. Le dernier revers subi à Montpellier samedi (2-1) dans les derniers instants (22e journée) lui a été fatal. C'en est fini pour Pascal Dupraz à Toulouse. Ce lundi 22 janvier, le club de la Ville Rose a officialisé le départ du désormais ex-entraîneur.

Il paye la spirale infernale qui mine le Téfécé



D'après le communiqué publié, Pascal Dupraz et Olivier Sadran, le président toulousain, "ont décidé de mettre un terme à leur collaboration". Tous deux "ont considéré que toutes les conditions sportives et extra-sportives n'étaient pas réunies pour mener à bien les prochains échéances du club". C'est Michaël Debève, ancien joueur, ancien entraîneur de l'équipe réserve et adjoint depuis 2015, qui reprend le poste.



Alors qu'ils tenaient le nul à la Mosson, les Toulousains ont cédé dans le temps additionnel et ont concédé une défaite lourde de conséquences. Le club reste avant-dernier au classement de la Ligue 1. Le Téfécé est en plein cauchemar depuis la fin du mois d'octobre. Sur ses 12 derniers matches, il n'a gagné qu'une fois, pour 3 nuls et 8 défaites. Sur les 5 dernières rencontres de championnat, le bilan est catastrophique : un nul et 4 défaites.





Les fans saluent le héros du maintien miraculeux de 2016



Pascal Dupraz, qui a eu quelques ennuis de santé ces derniers temps, était arrivé au chevet d'un Téfécé à l'agonie en mars 2016. Les Pitchouns étaient alors derniers et accusaient 10 points de retard sur le premier non-relégable. A force de travail et de motivation, Dupraz et ses hommes avaient refait leur retard pour finalement arracher leur maintien dans les dernières minutes de la dernière journée, à la faveur d'un coup franc salvateur de Yann Bodiger.



En dépit de cette fin d'aventure prématurée et douloureuse, Pascal Dupraz laisse une image positive aux supporters du Téfécé. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre eux saluent l'entraîneur fort en gueule qui a sauvé leur club il y a peu. A Mickaël Debève, désormais, de reprendre le flambeau. Son premier rendez-vous est prévu dès demain, mardi 23 janvier : un déplacement à Bourg-en-Bresse en 16es de finale de la Coupe de France. Puis, samedi 27 janvier, il faudra accueillir Troyes, un concurrent dans la course au maintien.