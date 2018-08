Le traditionnel bizutage de Buffon au PSG !

Par Luca BARON | Ecrit pour TF1 |

Gianluigi Buffon a beau être un mythe du football, il devait forcément y passer : quand on est une recrue, il faut chanter ! Quelques fausses notes certes mais toujours autant de classe. Appréciez !

On peut avoir 40 ans, s’appeler Gianluigi Buffon, et se faire bizuter par Nkunku, Rabiot ou le tout jeune Postolachi ! Comme la coutume le veut, le portier italien a donc eu le droit au traditionnel bizutage par ses nouveaux coéquipiers du PSG. Lunettes de soleil vissées sur le nez, la légende italienne a interprété avec enthousiasme un classique de Vasco Rossi, Vita Spericolta. Un large succès pour Buffon, qui s’en est sorti avec une ovation du reste de la délégation parisienne ! Et quelques rires au passage…