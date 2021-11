Transfert : Djibril Cissé proche de Montpellier

Djibril Cissé pourrait faire son retour en Ligue 1. L'attaquant des Queens Park Rangers aurait trouvé un accord avec Montpellier. L'occasion pour l'international français de rebondir avec la Coupe du Monde en ligne de mire.

Montpellier pourrait réaliser un coup en ce début de mercato en enregistrant l'arrivée de Djibril Cissé. Alors que le joueur et le club héraultais seraient tombés d'accord, reste à trouver un arrangement avec les Queens Park Rangers.





Des efforts sur son salaire

Après cinq années passées loin de la France, Djibril Cissé pourrait faire son retour en Ligue 1. L'attaquant des Queens Park Rangers, prêté la saison dernière à Al-Gharafa (Qatar) souhaiterait en effet revenir sur ses terres. L'international tricolore serait même prêt à faire de considérables efforts concernant le montant de son salaire (300 000 euros par mois). Selon L'Equipe, plusieurs clubs seraient intéressés dont Montpellier par le profil de l'attaquant. Un accord aurait même été trouvé entre l'ancien marseillais et le club héraultais.



Négociations avec QPR

Une rumeur confirmée ce samedi sur RMC par Laurent Nicollin, le fils du président montpellierain : « Djibril n'est pas loin de chez nous. Nous sommes en discussion avec son agent depuis 15 jours, trois semaines. Nous nous sommes même rencontrés. Nous attendons de régulariser sa situation avec Queens Park Rangers ». En effet, l'attaquant français est toujours sous contrat jusqu'en 2014 avec le club britannique. Les négociations entre les deux clubs ont donc débutées.





La Ligue 1 lui réussit bien

Auteur de 94 réalisations en 186 matches de Ligue 1, Djibril Cissé a d'ailleurs été sacré meilleur buteur du championnat français en 2002 et 2004 (avec 22 et 26 buts). L'attaquant tricolore espère donc briller à nouveau, à seulement un an de la Coupe du Monde au Brésil. Alors que sa dernière sélection remonte au 7 octobre 2011 (contre l'Albanie), l'international espère regagner sa place en Équipe de France.



Laurent Nicollin a également confirmé l'intérêt porté à Siaka Tiéné, en fin de contrat avec le PSG. Le défenseur ivoirien serait d'ailleurs sur le point de s'engager avec Montpellier.