Transfert : Djibril Cissé rejoint la Russie (Officiel)

Laissé libre par les Queens Park Rangers relégués en deuxième division anglaise, Djibril Cissé a choisi de signer au Kuban Krasnodar, en Russie.

Après le Qatar la saison dernière, où il était prêté au club d'Al-Gharafa par les Queens Park Rangers, Djibril Cissé s'apprête à découvrir la Russie. Le site officiel du club de Kuban Krasnodar annonce en effet sur son site la signature de l'attaquant Français.



Qualifié pour la Ligue Europa

, relégué en Premiership, Djibril Cissé s'est engagé avec le Kuban Krasnodar pour un an, plus une année en option. Même si en France, le choix du joueur peut surprendre, il s'agit d'un club qualifié pour la Ligue Europa, où évolue notamment l'ancien Marseillais Charles Kaboré.



Un nouveau challenge

Djibril Cissé devient un habitué des destinations exotiques, avec des passages en Grèce au Panathinaïkos (2009-2011) et au Qatar avec Al-Gharafa la saison dernière. Le joueur formé à Auxerre est un grand voyageur, puisqu'il a également connu l'Angleterre (Liverpool, Sunderland, QPR) et l'Italie (Lazio Rome).



Les Bleus en tête

Avec 41 sélections en équipe de France, Djibril Cissé pense encore aux Bleus. L'attaquant âgé de 31 ans n'a jamais caché son souhait de réintégrer le groupe France et participer à la prochaine Coupe du monde. Le championnat russe est-il le meilleur moyen d'y parvenir ? La question se pose.



Le directeur sportif de Krasnodar, Sergei Doronchenko, explique sur le site officiel que Djibril Cissé est un joueur « plein d'ambitions et qui a de grands projets pour le club. »