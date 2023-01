Transfert : Koné quitte Marseille pour le Qatar Laurent TITY | Écrit pour

Le site de l'Olympique de Marseille a officiellement annoncé le départ de Bakari Koné, transféré au club qatari de Lakhwiya. A 28 ans, l'attaquant ivoirien quitte donc la Canebière après deux saisons passées sous les couleurs phocéennes.

Le Qatar pour se relancer

Sans surprise, Bakari Koné ne sera plus marseillais la saison prochaine. Après un exercice 2009-2010 difficile, marqué par une blessure à la cheville et la perte définitive de sa place de titulaire, l'ex Niçois n'imaginait pas revivre la même galère à la rentrée. D'autant que son manque de temps de jeu à l'OM lui a coûté sa place dans la sélection ivoirienne pour disputer la Coupe du monde. La proposition qatarie est donc arrivée à point nommé, le club de Lakhwiya déboursant aux alentours de 5M€ pour recruter Koné.



L'après Koné

Sachant que la signature récente du grand espoir espagnol Cesar Azpilicueta vient compenser le départ de Laurent Bonnart, le club champion de France a-t-il déjà la solution de remplacement pour Bakari Koné ? Les dernières déclarations de Kevin Gameiro, se disant plus qu'intéressé par le challenge olympien, donnent peut-être une indication...