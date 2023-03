Transfert : Laurent Bonnart pas vert pour Saint-Etienne Laurent TITY | Écrit pour

Laurent Bonnart, qui devrait quitter l'Olympique de Marseille cet été, n'ira sans doute pas à Saint-Etienne, pourtant intéressé par les services du latéral droit. Le salaire exigé par l'ancien Manceau semble trop élevé pour les Verts.

Aucun accord avec l'OM

A 30 ans, Laurent Bonnart fait de plus en plus attention aux contrats qu'il signe. Plus proche de la fin de carrière que du début, le défenseur marseillais ne compte pas brader ses services, histoire de s'assurer des revenus conséquents avant de raccrocher les crampons. C'est précisément sur ce point que les négociations pour un renouvellement de contrat avec Marseille ont échoué, mettant de fait Bonnart sur le marché. Selon l'agent du joueur, les négociations « ont été rompues, aucun terrain d'entente n'ayant été trouvé. Dès lors, on en reste là ». Les dirigeants de Saint-Etienne sont donc venus aux nouvelles, un joueur aussi confirmé et de plus libre de contrat intéressant forcément un club tel que l'ASSE.



Trop cher pour Saint-Etienne

Attirés pour beaucoup par la possibilité d'un transfert gratuit, les Verts vont toutefois devoir mettre la main au portefeuille s'ils veulent s'attacher les services de Bonnart. D'autant que pour ce genre de transaction, une grosse prime à la signature accompagne généralement le salaire promis. En l'occurrence, les exigences du joueur ont apparemment freiné les ardeurs stéphanoises. Les noms de Bocanegra (Rennes), Morel ou Amalfitano (Lorient) circulent déjà dans le Forez en cas d'échec des pourparlers avec Bonnart.