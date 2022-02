Transfert : Lyon passe la vitesse supérieure Laurent TITY | Écrit pour

Le dossier Jimmy Briand bouclé, Lyon s'active désormais sur d'autres pistes censées renforcer l'effectif dont dispose Claude Puel. Si Jean-Michel Aulas rêve toujours de Gourcuff, le club rhodanien a passé la vitesse supérieure concernant les cas Rami et Ganso.

Adil Rami en approche

L'arrivée de Jimmy Briand, déjà un joli coup réalisé par Lyon vu la concurrence du champion marseillais, ne devrait pas être la seule du côté de Tola Vologe. Le club cherche à convaincre Lille de lâcher Adil Rami depuis plusieurs semaines. Le quotidien Le Parisien révèle que les deux partis seraient proches d'un accord pour le défenseur central. Le LOSC laisserait filer Rami chez les Gones moyennant 10M€ environ.



Un prodige brésilien pour oublier Gourcuff

Un attaquant avec Briand, un défenseur avec Rami, il ne manquerait plus qu'un milieu d'envergure pour peaufiner un recrutement qui aurait de plus en plus d'allure. Et comme d'habitude, Jean-Michel Aulas voit grand. Le président lyonnais n'a pas abandonné le dossier Yoann Gourcuff, mais les refus répétés de son homologue girondin bloquent la transaction. Qu'à cela ne tienne, Aulas a de la suite dans les idées et serait tout près de faire signer le phénomène brésilien du moment, le dénommé Ganso. Le joueur de Santos, courtisé également par le Real Madrid, pourrait rejoindre Lyon selon L'Equipe contre 20M€. Sachant que la première offre lyonnaise, estimée à 15M€, avait été refusée par Santos, réclamant 25M€ pour son prodige de 20 ans. Les deux clubs devraient vite trouver un terrain d'entente.