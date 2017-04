Transfert - Monaco : Bakayoko vers Chelsea

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Tiémoué Bakayoko et Bernardo Silva ne devraient plus être des joueurs de l'AS Monaco la saison prochaine.

Après une saison tout bonnement stratosphérique quelle qu’en soit l’issue, Monaco vivra un mercato estival agité. Les performances individuelles de ses joueurs tapent dans l’oeil des grosses écuries. À commencer par celle de Tiémoué Bakayoko, qui plaît énormément à Chelsea.





Bakayoko, direction la Premier League

Dans l’entrejeu de l’ASM, on parle beaucoup de Fabinho mais il ne faut pas oublier Tiémoué Bakayoko, dont la puissance et la solidité sont des arguments à faire valoir dans la belle réussite monégasque de ces derniers mois. On ne sera donc pas très étonnés d’apprendre que le milieu Français est pisté par les deux clubs de Manchester, la Juventus Turin ou encore le Bayern Munich. Mais, selon l’Equipe, c’est Chelsea qui serait en pole position pour l’accueillir tandis que les dirigeants monégasques se sont résolus à le laisser partir à l’issue de l’exercice.





Une association rêvée avec Kanté

Avec ses qualités physiques certaines, Tiémoué Bakayoko a les qualités requises pour se prévaloir de belles prestations en Premier League. Ce n’est pas un hasard s’il plaît à Antonio Conte et l’Italien rêve de l’associer à N’Golo Kanté pour parfaire son règne outre-Manche après une première saison qui devrait lui offrir le titre de champion d’Angleterre. Le joueur, engagé avec l’ASM jusque 2019, ne souhaite pas prolonger son bail en Ligue 1, une preuve qu’il a envie d’évoluer dans une autre équipe avec le sentiment du devoir accompli.



Silva sur le départ, Mbappé parti pour rester

L’ASM sait qu’elle ne pourra pas retenir tous ses joueurs mais, dans le même temps, elle n’en bradera absolument aucun étant donné qu’elle n’est pas dans le besoin de liquidités. Par exemple, et malgré les sollicitations qui devraient être nombreuses et les offres faramineuses, elle ne devrait pas lâcher sa pépite Kylian Mbappé. À contrario, elle offrira un bon de sortie à Bernardo Silva. Nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1, le jeune Portugais, sous contrat jusque 2020, dispose d’une belle cote de popularité et ne manquera aucunement de prétendants.



Vous l’aurez compris, Monaco n’hésitera pas à se séparer de Tiémoué Bakayoko et Bernardo Silva, deux cadres de son équipe. Ces deux départs en appelleront-ils d’autres dans la foulée ? C’est la grande question à laquelle le futur mercato répondra.