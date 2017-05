Transfert - OM : Gomis plutôt sur le départ ?

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations fournies par Luis Fernandez, Bafétimbi Gomis ne jouera plus à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. On rappelle qu’il a été prêté par Swansea cette saison.





« Bafé Gomis quittera l’Olympique de Marseille »

Luis Fernandez a balancé une bombe, dimanche, dans l’émission Dimanche Ligue 1 diffusée sur beIN Sports. À en croire le consultant, Bafétimbi Gomis, auteur d’excellentes prestations à l’Olympique de Marseille, ne jouera pas sous les ordres de Rudi Garcia la saison prochaine, « Bafé Gomis ne restera pas à l’Olympique de Marseille. Bafé Gomis quittera l’Olympique de Marseille. » Selon lui, l’attaquant passé par L’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais ne « souhaite pas rester » et a « envie d’autre chose ». Son avenir reste donc flou.



Zubizarreta parlait pourtant de négociations

La phrase lâchée par Luis Fernandez est d’autant plus étonnante que, cette semaine, Andoni Zubizarreta évoquait le futur mercato dans les colonnes du Journal du Dimanche, se penchant notamment sur les dossiers William Vainqueur et Bafétimbi Gomis, « Nous avons entamé les discussions pour les garder tous les deux. Pour le reste, je ne dis pas que nous ne sommes pas déjà d’accord avec des joueurs… Mais chaque chose en son temps car un transfert requiert l’accord de trois parties. » A priori, les discussions aboutiraient davantage sur un départ de l’international français.



18 buts cette saison en Ligue 1, son meilleur total

Cet été, les dirigeants de l’OM entendent faire un gros coup en affirmant leurs ambitions. Cela passera notamment par le recrutement d’un nouvel attaquant, ce qui barrerait la route de Bafétimbi Gomis. « Je n’ai jamais été une doublure et je ne le serai jamais. » révélait-il récemment. En somme, il ne veut surtout pas être le numéro 2 sachant qu’il en est pour le moment à 18 buts en Ligue 1, son meilleur total en carrière (il s’est arrêté deux fois à 16, avec Saint-Etienne et Lyon). Avec deux journées encore à jouer, il vise la barre des 20. Fort de tels chiffres sur son C.V., il désire postuler à un rôle de titulaire et c'est légitime. Dans tous les cas, il partira de Marseille avec le sentiment du devoir accompli, la tête haute et pour un challenge inédit.