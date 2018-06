Transfert : Selon Capello, CR7 veut « revenir à Manchester »

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

« C’était bien de jouer au Real ». En parlant de son club au passé à l’issue de la finale de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo avait semé le trouble quant à son avenir. Partira, partira pas du Real Madrid ? Au lendemain de ses propos mystérieux, CR7 avait, semble-t-il, remis l’église au centre du village en lançant aux supporters madrilènes lors des festivités liées à ce 13e titre en C1 : « Hala Madrid et rien d‘autre. Merci les amis, à l’année prochaine ». De quoi rassurer les fans de la Maison Blanche. Mais voilà, un homme est convaincu que le quintuple Ballon d’Or veut quitter la capitale espagnole. Dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, Fabio Capello, passé sur le banc du Real (1996-97 et 2006-07), l’affirme : « Cristiano veut retourner à Manchester United, avec Mourinho. Je pense qu’il partira de Madrid pour retourner en Angleterre. Quand ? Cela, je n’en sais rien ». Ronaldo a évolué à United entre 2003 et 2009.

CR7 après Zidane ?

Cristiano Ronaldo est sous contrat avec les Merengues jusqu’en 2021. Difficile de connaître les réelles motivations du champion d’Europe. Souhaite-t-il réellement quitter le Real ou cherche-t-il à mettre la pression sur ses dirigeants pour obtenir une nouvelle prolongation avec une revalorisation salariale ? Un nouvel élément pourrait amener CR7 à filer sous d’autres cieux : la fin de l’aventure de Zinédine Zidane à Madrid. Le Portugais, qui entretient une forte relation avec le coach français, se poserait des questions depuis l’annonce du départ de « Zizou ».

La presse espagnole l’envoie à Paris

Depuis quelques semaines, les rumeurs de transfert de Cristiano vont bon train. Le quotidien AS a fait état de la volonté du Paris Saint-Germain de recruter le célèbre n°7. Pour cela, le club parisien serait prêt à offrir un salaire conséquent au Portugais (45 millions d’euros annuels).