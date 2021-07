Transferts : Arsenal s'offre Santi Cazorla

C'est officiel, le milieu offensif international Espagnol rejoint les rangs des Gunners la saison prochaine. Santi Cazorla, 27 ans, quitte Malaga et rejoint les nouvelles recrues Podolski et Giroud.

Le club d'Arsenal a officialisé ce mardi sa nouvelle prise, l'espagnol Santi Cazorla.

La moisson continue !

Beau mercato de la part d'Arsène Wenger. L'entraîneur d'Arsenal marque encore le marché des transferts en Premier League avec la recrue Santi Cazorla. L'international espagnol a été officialisé ce mardi par le club anglais, débauché de Malaga qu'il avait rejoint l'an dernier. Les Gunners, en plus d' et Lukas Podolski, s'offrent cet été un milleu offensif de choix, alors que l'avenir de Van Persie est encore non figé. Pas de précision pour le contrat "à long terme", ni de somme communiquée, mais le transfert avoisinerait les 20 millions d'€ selon la presse anglaise.

Wenger : "techniquement doué"

"Je suis très heureux de rejoindre Arsenal. C'est un club aux très grands joueurs au stade fantastique et très supporté", a exprimé Santi Cazorla à son arrivé à l'Arsenal FC; "Le club dispose de l'un des meilleurs entraîneurs de football et son jeu est reconnu et admiré dans le monde entier." Wenger souligne par ailleurs sa capacité "à jouer aussi bien sur les deux flancs qu'au centre", "sa versatilité" et son "expérience au niveau des clubs et international".

Sacré bilan 2011-2012 !

Santi Cazorla a effectué une carrière intégralement en Liga, débutant professionnellement à Villareal entre 2003 et 2011. L'an dernier, l'Espagnol rejoignait Malaga qu'il propulsait en 4ème place du championnat, qualifiant pour la première fois le club en Champions League. En parallèle, le joueur faisait partie de la sélection espagnole (45 sélections, 6 buts), avec qui il gagnera les deux titres de Champion d'Europe en 2008 et 2012.

Entre Podolski, Giroud et maintenant Cazorla, Arsenal réalise un recrutement solide. Il faudra au moins ça aux Gunners pour conquérir de nouveau un titre.