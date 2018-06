TRANSFERTS EUROPE : LES NEWS DU JOUR

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Le mercato des gardiens

La guerre des gardiens de buts a commencé. Manchester United serait prêt à céder David De Gea au Real Madrid. A une condition cependant : que les mancuniens arrivent à débaucher la gardien international slovène de l’Atletico Madrid selon la publication espagnole Diario Gol.



Mourinho : une doublure à Lukaku plutôt qu’un arrière gauche ?

Le technicien portugais semblait avoir mis en tête de liste de ses priorités de transferts, le recrutement d’un arrière gauche. Mais le Special One aurait changé ses priorités et chercherait plutôt une doublure à Romelo Lukaku. Certes les Red Devils possèdent déjà dans leur affectif les attaquants Alexis Sanchez et Marcus Rashford. Cependant Mourinho envisagerait plutôt, selon The Independant, le renfort d’un attaquant au profil similaire à celui de l’attaquant belge. Les noms de Marko Arnautovic et Mario Mandzukic ont été évoqués.



Une pépite brésilienne courtisée par le Real et le Barça

Il s’appelle Rodrygo Goes et il a 17 ans. Le latéral du club brésilien de Santos attire déjà les plus grands : le FC Barcelone et le Real Madrid serait à la lutte selon Marca pour attirer la petite pépite, qui possède dans son contrat une clause à plus de 45 millions d’Euros



Où ira Fellaini ?

Ces derniers jours Marouane Fellaini était annoncé à Arsenal. Mais le belge en fin de contrat fin juin avec Manchester Untied aurait d’autres plans en tête. Le Milan AC se serait retiré des discussions au vu des prétentions salariales de l’international belge. Le club turc de Besiktas aurait mis sur la table une proposition de salaire à plus de 5 millions d’euros par an selon Fotomac. Cependant si les ambitions financières sont sa priorité, Fellaini pourrait faire encore mieux : un club chinois non nommé aurait émis une proposition de contrat avec à la clé un salaire de 20 millions d’Euros par an.





Douglas Costa définitivement à la Juve

La Juventus de Turin a définitivement activé l’option d’achat pour Douglas Costa. Le Bayern Munich touchera donc 40 millions d’euros pour la cession définitive du brésilien.