Transferts FC Séville : Squillaci rejoint Arsenal

Arsenal vient d'obtenir le transfert de Sébastien Squillaci, qui évoluait au FC Séville. L'occasion pour le défenseur central français de montrer qu'il a le niveau pour jouer en équipe de France ?

Le transfert de Squillaci, du FC Séville à Arsenal, est sur le point d'aboutir.



Squillaci pour 2 ans

Sébastien Squillaci, défenseur central au FC Séville, est en passe de s'engager pour une durée de 2 années en faveur d'Arsenal. Agé de 30 ans, le transfert du joueur serait estimé aux alentours de 6 millions d'euros. Arsène Wenger souhaitait recruter un défenseur central dans le but d'instaurer une plus grande concurrence aux autres joueurs évoluant à ce même poste. En d'autres termes, Vermaelen et Koscielny pourraient être inquiétés par la venue de l'international français.



Ciani n'ira pas à Arsenal

Un temps évoqué, Michael Ciani ne posera pas ses bagages en Angleterre. En effet, le défenseur central bordelais avait fait l'objet d'une rumeur annonçant un intérêt d'Arsenal à son sujet. Etait-il trop cher pour Arsenal ou Arsène Wenger lui a-t-il préféré Squillaci ? Dans tous les cas, Ciani s'éloigne d'Arsenal.

Squillaci plus proche de l'équipe de France ?

Même s'il semble plus vouloir s'appuyer sur de jeunes joueurs, Laurent Blanc aura forcément besoin de joueurs expérimentés pour reconstruire sa défense. Sébastien Squillaci peut faire parti de ceux-là. De plus, en jouant à Arsenal, il pourrait se montrer davantage.

Squillaci est actuellement en Angleterre pour passer la traditionnelle visite médicale avant de s'engager avec Arsenal.