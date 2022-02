Transferts : Griezmann entre United et City ?

Selon les médias britanniques, l'avenir d'Antoine Griezmann devrait s'écrire de l'autre côté de la manche, à Manchester plus précisément. Reste à savoir dans quel club...

L’avenir d’Antoine Griezmann, l’un des favoris à l’attribution du prochain Ballon d’Or est actuellement au centre de toutes les spéculations. Intenable depuis le début de la saison, le joueur de l’Atletico Madrid seriat ainsi la cible de plusieurs des meilleurs clubs du continent.

Alors que la presse britannique annonçait en début de semaine que Manchester United était prêt à formuler une offre record pour l’acquisition du joueur, à même de battre le record du plus onéreux transfert de l’histoire détenu par Paul Pogba avec près de 100M€, un autre club serait entré dans la danse. Et pas des moindres.







Vers un duel Mourinho/Guardiola

En effet, Le club dirigé par José Mourinho ne serait pas le seul club mancunien à avoir fait du meilleur joueur de l’Euro une priorité puisque Manchester City serait également sur les rangs.



Is Pep Guardiola planning on pairing Antoine Griezmann with Sergio Aguero?#TransferTalk: https://t.co/tOLnUxv78o pic.twitter.com/GBfUMZd8nN dash; ESPN FC (@ESPNFC) 6 novembre 2016

Si à United, il aurait la garantie d'être titulaire indiscutable, ou presque, car Mourinho voit en lui le successeur de Wayne Rooney, Guardiola pourrait l’associer à Agëro pour former une doublette à faire frémir toutes les défenses d’Europe.







Un dossier à haute altitude

Selon le Daily Mirror et le Sun, le français risque donc de faire l’objet d’une lutte fratricide dans laquelle les montants donnent le tournis.



Difficile effectivement d’imaginer un transfert inférieur au montant de la clause libératoire du joueur, à savoir 100M€. Surtout si dans les prochaines semaines, un trophée individuel de plus, le plus prestigieux de tous, venait garnir sa cheminé et faire exploser sa côte…