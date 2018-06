Transferts : Les Infos du jour

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

Gundogan au Barça ?

Ilkay Gundogan, le joueur de Manchester City pourrait émigrer vers la Catalogne. Arrivé en 2016 en provenance du Borussia Dortmund, le géant allemand se sent plutôt bien au sein de l’équipe de Pep Guardiola. Mais il ne serait pas du tout insensible à l’intérêt manifesté par le FC Barcelone. Surtout que le Barça cherche à remplacer son mythique milieu de terrain Andres Iniesta. En ce sens, le club catalan pourrait faire, selon le quotidien anglais The Sun, une offre à plus de 57 millions d’euros.



David Luiz à Arsenal

Selon le « 10 Sport », David Luiz pourrait atterrir à Arsenal. L’ex parisien – non retenu pour la coupe du monde – n’a pas spécialement convaincu l’entraîneur italien Antonio Conte dont le départ de Chelsea n’est pas encore une certitude. La direction d’Arsenal aurait émis une première offre autour de 20 millions d’euros. Chelsea n’a pas donné suite mais on peut imaginer les gunners revenir à la charge.



Allison n’irait pas au Real

Le président de la Roma aime à refroidir les ardeurs. L’américain James Pallota a déjà démenti la vente à venir de l’international belge Radja Nainggolan vers la Roma. Mais ce n’est pas tout. Alors que le gardien brésilien Allison est annoncé au Real Madrid, le dirigeant du club italien a démenti ce transfert, que lui-même a évoqué oralement. « De l’humour américain mal compris » a-t-il déclaré. Ce refus de transférer son portier est-il définitif ? Il se dit en fait que Pallota espère une offre à 70 millions d’Euros. A suivre



Golovin à la Juve ?

Un premier match réussi sous les yeux du monde entier en ouverture de la coupe du monde, et les intérêts des plus grands clubs redoublent. C’est ce qui se passe pour Aleksandr Golovin, qui devrait cependant signer à la Juventus Turin, également ciblé par Chelsea et Monaco. Le CSKA Moscou demanderait, selon TuttoSport, une indemnité de 25 millions d’Euros et un pourcentage sur la revente. La Juve qui prévoit de dépenser 17 millions d’Euros pour le joueur russe devrait rapidement trouver un terrain d’entente avec le club moscovite.