Transferts : Manchester City veut Drogba

Manchester City se verrait bien conclure le transfert de Didier Drogba. L'attaquant ivoirien fait parti des nombreux joueurs convoités par Manchester City, véritable animateur de ce mercato.

Retour sur l'intérêt de Manchester City pour Drogba.



Drogba à Manchester City ?

L'attaquant Didier Drogba (32 ans), international ivoirien, intéresserait le richissime club de Manchester City. Le joueur n'aurait nullement envie de partir de Chelsea et ce dernier aimerait le conserver. En effet, le palmarès de Drogba chez les Blues est impressionnant : trois titres de champion (2005, 2006 et 2010), trois Cup (2007, 2009, 2010) et deux Carling Cup (2005, 2007). Toutefois, Manchester City voudrait le recruter et une somme comprise entre 15 et 20 millions serait évoquée selon RMC.



Un secteur offensif déjà bien garni

Manchester City possède déjà de nombreux joueurs talentueux en attaque : Emmanuel Adebayor, Roque Santa Cruz et Carlos Tevez notamment. Sans compter sur le possible retour de Robinho. Mais les dirigeants anglais en veulent plus et attendraient désormais l'avis de Drogba sur la question.



Les recrues et pistes suivies

Manchester City ne fait pas de figuration au niveau des transferts, il est même l'acteur principal de ce mercato. Les Citizens ont en effet déjà conclu plusieurs arrivées : Yaya Touré (Barcelone), Jérôme Boateng (Hambourg) et Silva (Valence). Milner et Balotelli, entre autres, seraient aussi suivis.



Manchester City n'en finit plus d'animer ce mercato, quels surprises le club anglais peut-il encore nous réserver ?