Transferts : Mexès vers la Juventus de Turin

Philippe Mexès, defenseur central français de l'AS Rome, serait en partance vers la Juventus de Turin si l'on en croit le quotidien sportif local Tuttosport.

Le club transalpin est déjà est plus qu'actif sur le marché des transferts.



Mexes attendu

La Vieille Dame serait tombée d'accord avec Philippe Mexès, le défenseur central français de la Roma. Des négociations seraient en cours entre les dirigeants bianconeri et leurs homologues romains. Après Leonardo Bonucci, attendu ce lundi, et l'arrivée de Marco Storari, Mexès viendrait renforcer un peu plus le secteur défensif de la Juventus. Cependant, les dirigeants italiens voudraient aussi finaliser d'autres arrivées dans le secteur offensif notamment.



Les autres arrivées probables

La venue de l'international serbe Milos Krasic qui paraissait acquise, semble désormais compromise. La faute à une surenchère de dernière minute des dirigeants russes. La direction italienne a indiqué suivre d'autres pistes, comme celle menant à Giampaolo Pazzini, buteur et international italien évoluant à la Sampdoria de Gènes. Son arrivée devrait intervenir mi-juillet pour un montant estimé entre 20 et 25 millions d'euros.



La Juventus de Turin n'en a pas fini de faire parler d'elle sur le marché des transferts, comme le confirme un dirigeant du club «Notre objectif est d'avoir deux joueurs par poste. Nous sommes un chantier ouvert ».