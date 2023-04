Transferts OL : Tafer prêté à Toulouse

Le transfert du joueur de l'OL, Yannis Tafer, a été obtenu par Toulouse. Le club toulousain cherchait notamment à pallier le départ de son buteur André-Pierre Gignac, parti à l'OM.

Officiel : Tafer prêté à Toulouse

C'est désormais officiel, l'attaquant de l'OL, Champion d'Europe des moins de 19 ans, vient d'être prêté par l'Olympique Lyonnais au club toulousain. Toulouse s'était mis en tête de recruter un attaquant capable de remplacer André-Pierre Gignac, parti à Marseille. Le jeune attaquant devrait avoir sa chance, c'est ce qu'il confie à l'Equipe : « J'ai eu Alain Casanova, l'entraîneur, au téléphone. J'ai senti à travers son discours qu'il était prêt à me faire confiance et que je pourrai bénéficier d'un temps de jeu plus important qu'à Lyon. Je tiens à remercier Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe, son conseiller, d'avoir facilité ce prêt ».



L'OL prend t-il un risque ?

Yannis Tafer est prêté pour la saison à Toulouse, avec une option d'achat de 4 millions d'euros. Le club lyonnais n'a aucune option sur cette dernière, ce qui veut dire que le club toulousain aura les cartes en main l'année prochaine s'il souhaite le recruter. L'Olympique Lyonnais prend t-il un risque en le cédant de la sorte ? La concurrence est certes rude en attaque à l'OL avec notamment Lisandro et Gomis mais si Tafer venait à se révéler véritablement à Toulouse, les dirigeants lyonnais pourraient s'en mordre les doigts. Comme pour Loïc Rémy.

Toulouse recrute un attaquant. Et ce n'est peut-être pas fini car il en chercherait un autre, plus expérimenté.