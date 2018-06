Transferts : Quel sera l’avenir de Gonzalo Higuain ?

Par Vincent Guillot | Ecrit pour TF1 |

L’avant-centre argentin de la Juventus Turin, Gonzalo Higuain est l’objet de toutes les sollicitations. Chelsea en aurait fait une priorité. Le point sur une des tractations les plus chaudes de ce mercato.

Gonzalo Higuain s’apprête à disputer une nouvelle coupe du monde avec la sélection argentine. Mais son actualité brûlante reste le marché des transferts. Son départ de la Juventus de Turin n’est pas définitivement acté. L’argentin a déclaré à ESPN « Je me plais bien à Turin et c’est ici que ma fille a grandi ». Mais, parce-qu’il y a un « mais », l’attaquant a glissé de manière innocente : « Jouer en Premier League me plairait beaucoup ».

Un départ vers Chelsea à condition que...

Voilà qui pourrait accréditer la rumeur du départ du joueur vers Chelsea. Et de quoi refroidir les ardeurs du PSG qui s’était déjà activé sur le dossier. Mais tout n’est pas si simple. Une condition sine qua non pourrait faire basculer le dossier. En effet, Chelsea s’est mis en tête de recruter en remplacement d’Antonio Conte, le technicien italien Massimiliano Allegri. Si l’actuel coach de la Juve atterrissait à Londres, il pourrait emmener l’attaquant argentin dans ses bagages.





Parmi les autres options, un échange intra-calcio pourrait aussi se tenir : la Juve et l’Inter Milan pourraient s’échanger leurs deux stars argentines, Mauro Icardi et Higuain.

Qui pour le remplacer à la Juve ?

Si le club turinois tient à son attaquant vedette, récupérer une partie des 90 millions d’euros investis en 2016 serait également intéressant. La Juve pourrait alors se placer dans la liste des prétendants désirant engager le munichois Robert Lewandowski. Un retour d’Alvaro Morata est également envisagé.





Pour le moment, en tout cas, le joueur a indiqué qu’il serait à la reprise de l’entraînement, avec les Bianconeri.

