Transferts : Wahbi Khazri vers Saint Etienne ?

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Wahbi Khazri appartient toujours à Sunderland. Prêté sans option d’achat au Stade Rennais, l’attaquant des aigles de Carthage a réussi sa coupe du monde, marquant par deux fois face à la Belgique puis au Panama. D’après le média Le Progrès, région stéphanoise, l’AS Saint-Etienne se serait positionné sérieusement sur le joueur. Les Verts auraient plusieurs longueurs d’avance sur ce dossier, mais attention, les concurrents sont nombreux sur le cas de l’attaquant tunisien.





Nice et Monaco sur le coup ?

Tout d’abord, d’après nos informations exclusives, le Stade Rennais n’aurait pas renoncé à conserver le joueur dans son effectif la saison prochaine. Auteur d’une excellente fin de saison, le club breton qualifié pour l’Europa Ligue sait ce qu’il doit à ce joueur. Mais d’autres clubs ont également Khazri dans le viseur. Et notamment sur la côte d’Azur. L’OGC Nice qui devra faire face au départ de Mario Balotelli, serait, là encore selon nos informations, très intéressé par le buteur.



Enfin d’après le site Le 10 Sport, l’AS Monaco se serait renseigné sur le joueur. D’autres pistes moins abouties évoquent également l’OM et l’OL. Bref, si les verts semblent avoir pour l’instant la main sur Khazri, le feuilleton autour du tunisien semble encore pouvoir être sujet à rebondissements. D'autant plus que d'après nos informations exclusives, Sunderland demanderait plus que les 5 millions d'euros annoncés dans la presse, mais en exigerait 7. Beaucoup trop pour les Verts.