Trophées UNFP : les nommés sont connus !

Portés par une saison exceptionnelle du football français dans et hors de nos frontières, les Trophées UNFP, décernés le 8 mai prochain, auront de l'allure. La liste des nommés ci-dessous dans chacune des catégories en témoignent.



Eden Hazard juge la Ligue 1:

Un duel Cavani/Bernardo Silva



Si Marco Verratti (PSG) et Alexandre Lacazette (OL) n'ont pas démérité, le Trophhée du meilleur joueur de Ligue 1, à l'image de l'épreuve de force que se livre Parisiens et Monégasques en championnat, devrait se résumer à un duel entre Edinson Cavani (PSG) et Bernardo Silva (Monaco). Auteur de 31 buts en 32 matches de Ligue 1, le buteur uruguayen n'en présente pas moins un beau profil de favori.

Les espoirs déjà stars !



Quel joueur va succéder à Ousmane Dembélé et être désigné meilleur espoir de la Ligue 1 ? Quoi qu'il arrive, le vainqueur de ce trophée UNFP aura de l'allure. Les quatre joueurs nommés sont en effet les suivants : le Niçois Wylan Cypien, le Parisien Adrien Rabiot et les Monégasques Thomas Lemar et Kylian Mbappé.

Un entraîneur étranger mais lequel ?



Pour la première fois depuis la saison 1955/56, trois entraîneurs étrangers vont terminer sur le podium de la Ligue 1. À l’époque, il s’agissait de Luis Antonio Carniglia (ARG, Nice), Karel Michlowski (RTC, Lens) et Louis Dupal (RTC, Monaco). Aujourd’hui, il s’agit de Leonardo Jardim (POR, Monaco), Unai Emery (ESP, Paris SG) et Lucien Favre (SUI, Nice). Sans vouloir faire offense à Jocelyn Gourvennec, le coach des Girondins, également nommé, le titre du meilleur entraîneur se jouera entre ces trois-là.





Ruffier pas nominé



Le Lyonnais Anthony Lopes, le Parisien Kevin Trapp, le Monégasque Danijel Subasic et le Dijonnais Baptiste Reynet sont les quatre nommés pour le Trophée UNFP du meilleur gardien de L1. Stéphane Ruffier (Saint-Etienne), Alban Lafont (Toulouse) ou encore Yohann Pelé (OM) ne font donc pas partie de la liste.

Kanté en favori ?



Les quatre français nommés pour le Trophée UNFP du meilleur joueur français à l’étranger promet d’être disputé. En forme avec le Real Madrid, Karim Benzema luttera avec un autre joueur de Liga, Antoine Griezmann. Très performant avec Dortmund en Bundesliga (19 passe décisives cette saison ttc, record Français), Ousmane Dembélé sera également de la partie, tout comme le récent meilleur joueur de Premier League, N’Golo Kanté.