Trophées UNFP : Cavani et les Monégasques récompensés

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

A défaut du titre de champion de France, le Paris SG a conservé le prix du meilleur joueur de L1: Edinson Cavani a succédé à Zlatan Ibrahimovic. Jardim et Mbappé ont également été récompensés.



La Quotidienne du 15/05 : Ben Arfa de retour à Nice ou Lyon ?

Une juste récompense pour Cavani

L'héritage d'Ibrahimovic était a priori lourd à porter pour l'Uruguayen. Et pourtant au terme d'une saison marquée par des statistiques hors normes et une régularité remarquable, le "Matador" a parfaitement réussi sa succession à la pointe de l'attaque parisienne, même si ses prestations n'ont pas suffi au PSG pour conserver son titre de Ligue 1. Depuis le départ du Suédois, Edinson Cavani a inscrit 49 réalisations en 48 matches toutes compétitions confondues. Et avec encore deux matches à jouer (38e journée de L1 et finale de la Coupe de France), il pourrait même s'offrir le record de but sur une saison du géant suédois, soit 50 réalisations en 2015/2016. C'est donc en toute logique que l'attaquant urugayen a été récompensé hier soir lors de la remise des Trophées UNFP organisé dans le bois de Boulogne.



Monaco truste les autres prix



Avant cette ultime remise de prix de la soirée, ce sont les futurs champions de France - les Monégasques donc - qui ont été largement honorés avec trois des siens récompensés. Kylian Mbappé (18 ans), auteur de quatorze buts et 8 passes décisives en vingt-sept matches de L1, a été le premier couronné en se voyant décerner sans surprise le trophée du meilleur espoir. Leonardo Jardim, oublié par ses pairs ces deux dernières saisons, a été récompensé du titre de meilleur entraîneur. Enfin, Danijel Subasic (32 ans) a devancé le Lyonnais Anthony Lopes, le Dijonnais Baptiste Reynet et le Parisien Kevin Trapp comme meilleur gardien.



Le palmarès complet des trophées UNFP



Ligue 1



Meilleur joueur : Edinson Cavani (URU/Paris SG)



Meilleur espoir : Kylian Mbappé (Monaco)



Meilleur gardien : Danijel Subasic (Monaco)



Meilleur entraîneur : Leonardo Jardim (Monaco)



Équipe-type : Danijel Subasic (Monaco) - Djibril Sidibé (Monaco), Kamil Glik (Monaco), Thiago Silva (Paris SG), Benjamin Mendy (Monaco) - Jean-Michaël Seri (Nice), Marco Verratti (Paris SG), Bernardo Silva (Monaco) - Alexandre Lacazette (Lyon), Edinson Cavani (Paris SG), Kylian Mbappé (Monaco)



Plus beau but : Memphis Depay (Lyon) face à Toulouse (29e journée)



Ligue 2

Meilleur joueur: John Bostock (TTO/Lens)



Meilleur gardien: Nicolas Douchez (Lens)



Meilleur entraîneur: Bernard Blaquart (Nîmes)



Équipe-type: Nicolas Douchez (Lens), Julian Janvier (Reims), Mickaël Alphonse (Sochaux), Zakaria Diallo (Brest), Ferland Mendy (Le Havre) - Abdellah Zoubir (Lens), John Bostock (Lens), Benjamin Nivet (Troyes) - Khalid Boutaïb (Strasbourg), Rachid Alioui (Nîmes), Adama Niané (Troyes) Meilleur joueur français à l'étranger : N'Golo Kanté (Chelsea)



Féminines

Meilleure joueuse de D1 : Dzsenifer Marozsan (GER/Lyon)



Meilleure espoir : Sakina Karchaoui (Montpellier)



Meilleurs arbitres : Ruddy Buquet (L1), Alexandre Castro (L2), Clément Turpin (scène internationale)



Trophée d'honneur UNFP : Raymond Kopa