Trophées UNFP : Neymar élu meilleur joueur de L1

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

La 27e cérémonie des Trophées UNFP a rendu son verdict dimanche soir. Sans grande surprise, le Brésilien Neymar remporte le titre de meilleur joueur de Ligue 1. Une soirée qui a fortement récompensé le PSG, champion de France.

Neymar récompensé

« Je remercie toute mon équipe. Je suis très touché par ce trophée. Je suis vraiment très heureux, c’est un honneur. » Emu, Neymar a été élu meilleur joueur de la saison. Avec ses 19 buts et ses 13 passes décisives en seulement vingt rencontres de Championnat, le Brésilien a déjà conquis la Ligue 1. L’ancien Barcelonais a reçu son trophée des mains de son compatriote Ronaldo. Il succède à un autre Parisien, Edinson Cavani.





Sept Parisiens dans l’équipe-type

Là aussi, sans grande surprise, l’équipe-type de la saison a un fort accent parisien. Le PSG a placé sept joueurs, dont le trio offensif Mbappé-Cavani-Neymar. Deux Marseillais sont présents également, à savoir Steve Mandanda dans les buts et Luiz Gustavo, auteur d’une première saison réussie sur les bords de la Cannebière. On retrouve enfin deux Lyonnais avec Ferland Mendy en défense et Nabil Fékir au milieu.





Unai Emery, meilleur entraîneur

Le coach parisien remporte son premier trophée de meilleur entraineur de Ligue 1. L’Espagnol, qui va quitter le PSG en fin de saison, succède à Jardim au palmarès.





Mbappé élu meilleur espoir

Kylian Mbappé conserve son titre. Pour la deuxième saison consécutive, il est élu meilleur espoir de Ligue 1. « C’est mon deuxième. J’ai appris qu’Eden Hazard en avait remporté deux. Maintenant qu’on est deux, j’espère continuer pour en avoir trois » a glissé le jeune attaquant avec humour.





A Malcom le plus beau but !

Le Brésilien Malcom reçoit le titre de plus beau but de la saison grâce à sa frappe magistrale qui avait terminé dans la lucarne de Reynet lors de Dijon - Bordeaux.





Kanté meilleur joueur français de l’étranger

Et de deux ! Pour la deuxième année consécutive, Ngolo Kanté a reçu le trophée de meilleur Français évoluant à l’étranger. Il n’était pas présent à la remise du trophée puisqu’il a joué ce dimanche avec Chelsea.





Mandanda meilleur gardien

Steve Mandanda est un habitué. Le Marseillais remporte pour la cinquième fois le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Il bat le record de Grégory Coupet (4 fois).





En Ligue 2…

Diego Rigonato, le milieu de terrain du Stade de Reims, a été élu meilleur joueur de Ligue 2. Il retrouvera la L1 avec les Champenois la saison prochaine. Son entraîneur David Guion est sacré meilleur coach. Le Clermontois Paul Bernadoni obtient, quant à lui, le trophée de meilleur gardien.







L’équipe-type de Ligue 2 :

Bernardoni - Alphonse, Jeanvier, Abdelhamid, Le Goff - Savanier, Rigonato, Philippoteaux - Chavarria, Alioui, Bozok









Chez les féminines…

Pour la seconde année consécutive, la Lyonnaise Dzsenifer Marozsán remporte le trophée de meilleure joueuse de D1. L’Olympique Lyonnais a été sacré champion de France ce dimanche pour la 12e saison de suite. Marie-Antoinette Katoto (PSG) est quant à elle sacrée meilleur espoir féminin. Elle succède à Sakina Karchaoui.