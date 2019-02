Turquie : le but fabuleux d’Alanyaspor contre Galatasaray [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Alors que Galatasaray conserve encore un espoir de décrocher le titre cette saison, le nouveau club de Kostas Mitroglou se déplaçait sur la pelouse d’Alanyaspor, club de milieu de tableau. Au cours de la rencontre, le club local a inscrit un but fantastique.





Une reprise de volée magistrale

C’est peut-être l’un des buts de ce début d’année 2019. Alors que l’on joue les ultimes secondes de la première mi-temps, Alanyaspor tente une dernière offensive sur son flanc gauche. Le ballon dévié de la tête revient à l’entrée de la surface vers Djalma Campos. L’Angolais de 31 ans contrôle de la poitrine avant de reprendre de volée du gauche et d'ouvrir le score. Le geste est pur et simplement magnifique comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous :













Un match nul qui freine Galatasaray

L’ancien joueur du PAOK réalise un mouvement remarquable de toute beauté. Le début d’année 2019 réussit visiblement très bien au milieu de terrain, auteur de ses trois premiers buts cette saison depuis le mois de janvier.





Du côté de Galatasaray, le club stambouliote est parvenu à égaliser par une ancienne connaissance du championnat français : Sofiane Feghouli, passé par Grenoble a inscrit son second but de la saison à l’entame de la seconde période. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 1-1, qui n’arrange pas les affaires de Galatasaray dans la course au titre. Les champions sortants comptent 5 points de retard sur Basaksehir avec un match en plus que les coéquipiers de Gaël Clichy, Robinho, Demba Ba et Emmanuel Adebayor.