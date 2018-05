Turquie : Gomis offre le titre à Galatasaray !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La Süper Lig turque était le dernier grand championnat européen où le suspense demeurait lors de la dernière journée. Et trois ans après son dernier sacre, Galatasaray a de nouveau été champion !

Il aura fallu les ultimes moments de la Süper Lig turque pour connaître l’identité du club champion. Alors que 4 équipes étaient à la lutte pour le titre, c’est Galatasaray qui termine premier du classement grâce à Bafétimbi Gomis et une série de victoires incroyable !









5 succès consécutifs pour Galatasaray

Les clubs de Besiktas, Basaksehir, Fenerbahce et Galatasaray pouvaient encore croire au titre avant les matches de samedi, même si Les coéquipiers de Batétimbi Gomis avaient leur destin entre leurs mains pour être sacrés champions. Si Fenerbahce avait enchaîné 8 succès consécutifs en championnat, Galatasaray connaissait un état de forme similaire avec 5 victoires à la suite lors des 5 dernières journées !

En déplacement sur le terrain de Göztepe, il a fallu attendre l’heure de jeu pour que la situation se débloque. L’ancien Marseillais Gomis a en effet inscrit le seul but de la rencontre sur pénalty (0-1, 66ème). Un but qui suffit au bonheur du club qui remporte par la même occasion le titre avec 3 points d’avance sur Fenerbahce victorieux 3-2 de Konyaspor.













Premier titre de champion depuis 3 ans grâce à un Gomis record !

Il s’agit du 21ème titre pour le club stambouliote, un record en Turquie. Surtout cela faisait 3 ans que Galatasaray n’avait plus être sacré champion. Ils prennent encore plus de distance avec Fenerbahce (19 titres) et le Besiktas (15). Alors que ces derniers étaient double tenant du titre, le « Cimbom » (surnom du club) a pu compter sur un excellent Bafétimbi Gomis pour décrocher ce titre.

Le buteur français a été excellent cette saison comme en témoigne ses 29 réalisations sous le maillot rouge et jaune. Auteur de 5 passes décisives également, il est le meilleur buteur du championnat cette saison et Gomis devient le premier joueur étranger à trouver autant le chemin des filets en une seule saison.