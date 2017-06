UEFA : l’équipe type de la Ligue des Champions dévoilée !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La finale de la Ligue des champions a été à l’image de la saison européenne, pleine d’intensité, de rebondissements, de technique et de jeu. A l’instar de l’AS Monaco, équipe révélation de l’épreuve qui aura toujours joué vers l’avant et aura démontré une qualité de jeu somptueuse, le spectacle a été au rendez-vous. Et pour conclure, l’UEFA a listé 18 joueurs pour composer l’équipe type de cette saison de Ligue des Champions. Serez-vous d’accord avec les observateurs de l’UEFA ?





Dans les buts :

En n’ayant encaissé que 3 buts avant la finale, Gianluigi Buffon devait figurer parmi les meilleurs gardiens de l’épreuve. S’il s’est incliné 4 fois en finale contre le Real son niveau n’est pas à remettre en cause, il a sans doute été le meilleur portier de cette saison européenne. A ses côtés l’UEFA place Jan Oblak, dernier rempart de l’Atletico Madrid battu en demi-finale. Il n’a pris que 2 buts en phase de poule, puis un en quart puis 4 contre le Real en demi. Le Slovène a lui aussi brillé dans cette épreuve.









En Défense :

Là encore l’UEFA fait la part belle aux équipes présentes dans le dernier carré. Sur les 5 défenseurs présents, 3 sont Champions d’Europe avec Dani Carvajal, Marcelo et Sergio Ramos. Ils sont accompagnés par le Colchonero Diego Godin et le Turinois Leonardo Bonucci. Ni Chiellini, Sidibé, ou Mendy n’apparaissent, malgré de solides prestations. Les Espagnols sont sans doute récompensés de leurs apports offensifs tout au long de la compétition.









Au milieu de terrain :

Cette fois le Real place 4 éléments de sa formation au sein de la sélection UEFA. Casemiro s’est révélé indispensable aux bonnes performances de l’équipe de Zidane, il est accompagné par Toni Kroos et Luka Modric, somptueux dans l’organisation du jeu. S’il n’a pas toujours été titulaire en C1, Isco complète le carré magique madrilène, tant son niveau de jeu a été indispensable dans les derniers tours de la compétition.





Miralem Pjanic a aussi été indispensable à la Juventus, surtout lors de la double confrontation contre le FC Barcelone. Pour compléter ce milieu de terrain, l’UEFA place son premier français, le Monégasque Tiémoué Bakayoko. Le milieu défensif a rayonné tout au long de l’épreuve et ses prestations ont permis au club du Rocher d’aller si loin en Ligue des Champions.









En Attaque :

L'UEFA en a retenu cinq, et ils ont tous été étincelants cette saison. Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de la compétition avec 12 buts, a une nouvelle fois été le fer de lance du Real. Lionel Messi, 11 réalisations a quant à lui été à son niveau tout au long de la compétition. Robert Lewandowski, éliminé en quart avec le Bayern a été un poison constant, tout comme le Français Antoine Griezmann qui a démontré à nouveau son importance dans la construction du jeu et à la finition.









Enfin Kylian Mbappé a été LA révélation de cette saison. Les qualificatifs manquent presque pour décrire l’impact qu’il a eu sur le parcours de son club, étant buteur à chaque tour, contre City, le Borussia et la Juventus. Incontestablement le début d’une magnifique carrière pour le jeune tricolore.