UEFA : Deux réformes testées dès cet été

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’UEFA réfléchit aux manières de faire évoluer le football, et dans ce sens, la fédération européenne a annoncé quelques tests sur des mesures lors d’un match de football. La première d’entre concerne le nombre de changements autorisés. Elle n’est pas réellement une nouveauté et pourrait bien s’installer durablement dans l’univers du ballon rond.





Un quatrième remplacement autorisé ?

A l’heure actuelle tout fan de football sait bien que le nombre de changement est limité à trois par rencontre lors des matchs officiels. Mais en décembre dernier, lors de la Coupe du monde des Clubs, un quatrième remplacement était autorisé, s’il avait lieu lors de la prolongation.

Le premier club à avoir testé cette mesure a été le Real Madrid avec l’entrée en jeu d’Alvaro Morata en finale de la compétition contre Kashima (4-2) en lieu et place de Cristiano Ronaldo à la112<sup>ème</sup> minute. Le Board de l’UEFA entend continuer à tester cette réforme d'un quatrième changement lors de compétitions comme les championnats d’Europe féminin et masculin des moins de 19 ans ainsi que lors de l’Euro Espoirs masculins et l’Euro Féminin.









Une séance de tirs aux buts inspirée du Tennis

Comme Téléfoot.fr vous le disait dernièrement, une autre mesure va également être testée par l’UEFA lors de compétitions européennes. Les séances de tirs aux buts vont connaître une nouvelle formule supposée donner plus d’intérêt aux pénaltys. Intitulée formule « ABBA », elle est inspirée du Tie break au tennis. Au lieu de voir des joueurs d’une équipe se succéder pour tirer un pénalty, la séance sera organisée sur le schéma suivant :

La Nouvelle procédure testée par l'UEFA :

1er tir au but : Équipe A – 2e tir au but : Équipe B

3e tir au but : Équipe B – 4e tir au but : Équipe A

5e tir au but : Équipe A – 6e tir au but : Équipe B

7e tir au but : Équipe B – 8e tir au but : Équipe A

9e tir au but : Équipe A – 10e tir au but : Équipe B





En cas d'égalité

11e tir au but : Équipe B – 12e tir au but : Équipe A

Si l'égalité persiste



13e tir au but : Équipe A – 14e tir au but : Équipe B