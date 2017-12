Un but et une passe : Lionel Messi a (encore) été décisif dans un Clasico

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Avec un but et une passe décisive, Lionel Messi a encore été l'homme du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Transparent en première période quand le Real Madrid dominait la rencontre, Lionel Messi a quand même trouvé le moyen de briller dans le Clasico. Et de parfaire un peu plus ses statistiques.





Un but et une passe

Lionel Messi continue de s'affirmer comme l'homme des Clasico. Avec un but, inscrit sur penalty, et une passe décisive, pour plier l'affaire, l'Argentin a participé à la belle victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Real Madrid. Il s'est surtout distingué après la pause, quand les Merengue ont commencé à baisser de pied physiquement. Il en a ainsi profité pour remporter son duel à distance avec Cristiano Ronaldo, resté muet et ayant connu quelques ratés.



Meilleur buteur de l'année civile

Avec 54 buts inscrits en 2017, clubs, sélections et compétitions confondus, Lionel Messi est le meilleur marqueur de l'année. Il devance Robert Lewandowski, Edinson Cavani et Cristiano Ronaldo, qui se sont tous les trois arrêtés à 53 unités. Il pourra éventuellement être dépassé par Harry Kane, à qui il reste deux matches pour faire trembler les filets au moins quatre fois. Là aussi, il a battu Cristiano Ronaldo et, pour sûr, il lui donne rendez-vous en 2018, année de Coupe du monde.





17 buts contre le Real Madrid en Liga

Durant ce Clasico, Lionel Messi a marqué son 17e but contre le Real Madrid en Liga, ce qu'aucun autre joueur n'était parvenu à faire avant lui. Un nouveau record très personnel, sachant que l'Argentin les enfile comme des perles. C'était aussi son 25e but dans un Clasico, preuve qu'il est bel et bien l'homme des face-à-face entre le FC Barcelone et le Real Madrid.