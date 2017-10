Un doublé de Meunier permet au PSG de sortir du piège dijonnais

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors que le PSG a longtemps peiné à trouver la faille sur la pelouse de Dijon, Thomas Meunier a rappelé qu'il avait le sens du but en inscrivant un doublé décisif.





Un match compliqué

"Les matches à l'extérieur après la trêve internationale sont compliqués" : Marquinhos a parfaitement résumé le déplacement du PSG à Dijon, consécutif à une semaine internationale épuisante pour les concernés et une cascade de blessures à gérer pour Unai Emery. Et la physionomie du match a été assez révélateur : le PSG a eu toutes les peines du monde à trouver la faille. Pire, il a longtemps balbutié son football, lui qui a su se montrer si souvent écrasant ces dernières semaines.



Le doublé de Meunier

Mais le PSG n'est pas encore prêt à descendre de son nuage et, surtout, dispose de beaucoup trop de talent pour en chuter. Malgré toute la bonne volonté de Dijon et l'opportunisme de Benjamin Jeannot, auteur d'un but splendide sur l'égalisation dijonnaise - une sublime volée du pied gauche (87e). Auparavant, Thomas Meunier s'était permis d'ouvrir le score en reprenant une frappe repoussée de Neymar (71e). Il a remis ça en toute fin de match en profitant d'un ballon qui traînait dans la surface (90e+2). Il a enfilé son costume de sauveur alors que, pendant longtemps, c'est Reynet, le gardien adverse, qui l'a porté.





Le PSG repousse Monaco à cinq longueurs

Le PSG est donc toujours invaincu en Ligue 1 et ce huitième succès en neuf journée lui permet de prendre cinq points d'avance sur Monaco, qui a chuté sur la pelouse de Lyon. Le club de la capitale donne surtout cette impression de sérénité digne d'un futur champion à qui rien n'arrive, sinon peu de choses. Et, ce samedi, c'est Thomas Meunier qui a rappelé aux autres que le danger pouvait venir de partout.