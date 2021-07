Pour Noël Le Graët, vice-président de la FFF, "Domenech est un grand garçon", qui n'a pas besoin d'être mis sous tutelle comme le suggéreraient quelques présidents de clubs. Le Graët estime également qu'il serait temps de passer à autre chose et d'oublier le sélectionneur de l'équipe de France.

NOEL LE GRAET, on évoque l'idée de présidents de clubs d'une mise sous tutelle de Raymond Domenech. Qu'en pensez-vous ?

N.L.G. : Je ne l'ai pas encore lu, je suis en vacances. Mais c'est au conseil fédéral de décider, il se réunit fin janvier (ndlr : le 29). Mon avis, c'est que Domenech est un grand garçon. Il n'a pas besoin de ça, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Et puis "Domenech, Domenech, Domenech..." il faudrait penser à changer de littérature. Et lors de la dernière réunion du conseil fédéral (vendredi dernier), je n'ai pas eu l'impression que cette idée de tutelle se dégageait.

Les représentants des clubs professionnels n'ont pas évoqué cette idée lors du dernier conseil fédéral ?

N.L.G. : Cette idée serait née d'une réunion de l'UCPF (syndicat des clubs professionnels) : que chacun veuille apporter sa pierre à l'édifice est positif. Mais là, il y a France-Espagne en amical le 3 mars, puis la liste des 23, puis les matches de préparation puis la Coupe du monde. Qu'est-ce qu'on voudrait faire ? Une tutelle, ça voudrait dire des gens dans les vestiaires qui donnent leur avis au-dessus de celui de l'entraîneur ? On ne veut pas de ça dans les clubs, je ne vois pas pourquoi ça se ferait en sélection.

C'est donc impossible à vos yeux...

N.L.G. : Je vois mal Gérard Houllier prendre une tutelle... Après la Coupe du monde, pourquoi ne pas réfléchir à un directeur des sélections ? Mais c'est mon avis, ça n'engage que moi. Le sélectionneur, soit on lui fiche la paix, soit on s'en sépare. Là, on lui fait confiance. Je connais bien Gérard (Houllier), je ne le vois pas donner son avis sur la composition de l'équipe... De toute façon, ils sont au même étage à la fédération et ils se parlent déjà. Quant à la communication, Domenech sait être bon quand il le faut. Quand il s'agit de faire des propositions, je dis bravo. Mais il faut savoir être réalistes: on ne va pas de remplir le vestiaire de conseillers en communication, allons...