Sur un nuage, le PSG étrille Bordeaux au Parc des Princes

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le parfum de fête qui avait enveloppé le Parc des Princes il y a trois jours après la victoire du PSG face au Bayern Munich (3-0) ne s'est pas envolé à l'occasion de la réception de Bordeaux en Ligue 1. Car les Girondins sont repartis avec une sacrée valise.





Un PSG écrasant

Bordeaux n'avait pas encore perdu cette saison en championnat mais cette première défaite risque de laisser un sacré souvenir dans les têtes. Pris à la gorge d'entrée par des Parisiens qui en avaient encore sous les crampons après leur démonstration sur la scène européenne plus tôt cette semaine, les Girondins en ont encaissé six. Et ce fut donc un véritable festival offensif offert par les hommes d'Unai Emery, sous l'impulsion d'un Neymar injouable, d'un Mbappé intelligent, d'un Draxler retrouvé et d'un Cavani encore une fois buteur.



Neymar a répondu à Depay

Neymar, donc, a allumé la mèche le premier, d'un sublime coup franc plein axe à moins de 30 mètres (5e). Son dernier coup de pied arrêté réussi remontait à la remontada du FC Barcelone, conclue également sur un score fleuve. Il a ensuite distillé un très bon ballon pour Cavani, consécutif à une remise de Mbappé avec le talon (12e). C'est ensuite Meunier, sans contrôle, qui a fait trembler les filets (21e) avant que Neymar ne transforme un penalty (40e), mettant fin, pour le moment, au débat. Juste avant la mi-temps, Draxler s'est permis d'en ajouter un cinquième grâce à une offrande de Mbappé (45e).



Mbappé finit le boulot

Les réductions du score de Sankharé (51e) et Malcom (90e, sur penalty) resteront anecdotiques car, dans son histoire, jamais le PSG n'avait inscrit cinq buts en une mi-temps en L1. Pour couronner le tout, Mbappé a corsé l'addition en bonifiant un excellent travail de Draxler. Face à Bordeaux, les quatre de devant ont fait le spectacle en noircissant leurs statistiques à la perfection : Neymar (2 buts, 1 passe), Draxler (1 but, 1 passe), Mbappé (1 but, 1 passe) et Cavani (1 but). A l'arrivée, voilà le PSG solide leader du championnat, désormais seule équipe encore invaincue, avec trois points d'avance sur Monaco.