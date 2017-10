Dans un Wembley plein, Tottenham étrille Liverpool

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Un record d'affluence en Premier League (80 827 spectateurs !) et une balade : Tottenham a parfaitement géré la réception de Liverpool à l'occasion de la 9e journée de championnat anglais.





Un Harry Kane de gala

A chaque semaine son choc de Premier League. Et celui de la 9e journée accouchait d'un face-à-face entre Tottenham et Liverpool, deux grosses écuries qui ne sont pas tout à fait sur la même dynamique en ce moment. Qu'à cela ne tienne, les Reds restaient sur un match nul face à Manchester United et, plus tôt dans la semaine, les Spurs se sont permis de ramener un point de leur déplacement chez le Real Madrid. Grâce à Harry Kane. Ils peuvent encore le remercier ce dimanche.





Des Reds punis

Tottenham va vite, trop vite. Enfin, tout allait trop vite pour les Reds, coupables d'approximations défensives qu'ils ont payé cash, à l'image de ce mauvais jugement de Lovren sur un long dégagement de Lloris que Kane a converti en passe décisive pour Son (12e). Quelques minutes auparavant, l'attaquant anglais s'était permis d'ouvrir le score, rappelant son immense forme du moment (4e). Menés 2 à 0 en à peine un quart d'heure, les hommes de Klopp n'avaient plus qu'à constater les dégâts. Ils ont failli revenir sous l'impulsion de Salah, qui a réduit le score (24e) mais, avant la pause, Alli a profité d'une nouvelle erreur des Reds pour enfoncer le clou sur un coup franc (45e+3). Au retour des vestiaires, Kane, pas suffisamment rassasié, s'est même offert un doublé pour la forme (56e).



Tottenham revient à hauteur de Manchester United

L'air de rien, Tottenham vient d'enchaîner un quatrième succès de rang en championnat, ce qui lui permet de revenir à hauteur de Manchester United au classement, à cinq longueurs de Manchester City, leader solide et intraitable. Pour Liverpool, la situation comptable est beaucoup plus inquiétante et les espoirs du titre semblent bel et bien envolés pour cette saison.