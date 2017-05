Une femme au sifflet en Bundesliga la saison prochaine !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il fut un temps où l’arbitre était habillé en noir et exclusivement masculin. A présent, le football a bien changé, et l’Allemagne a décidé de ne prendre en compte que les compétences pour désigner les arbitres qui officieront en Bundesliga l’an prochain. Par conséquent, une femme arbitre se retrouvera au sifflet lors de la prochaine saison.







« Je suis restée sans voix »

Agée de 38 ans, Bibiana Steinhaus est loin d’être une novice en matière de football. Cette saison, elle a arbitré en deuxième division masculine et les plus attentifs observateurs du football allemand ont pu voir son visage lors de certaines rencontres de Bundesliga où elle a été 4ème arbitre. Cette fonctionnaire de police a aussi dirigée la finale de la Coupe du Monde féminine en 2011 ainsi que celle de l'épreuve de football féminin des JO de 2012 à Londres.

Sa solide expérience du haut niveau et ses réussites vont donc l'amener à connaître le haut niveau, même si sa nomination parmi les 24 arbitres qui seront en première division l’an prochain l’a largement surprise : « Quand le chef des arbitres allemands, Lutz Michael Frohlich, m’a confirmé la chose, je suis restée sans voix. Je n’y croyais pas, j’ai ressenti beaucoup de joie, de bonheur et de soulagement. Mes émotions ont fait les montagnes russes. » a t-elle confié à Bundesliga.com.









Il s’agit de la compagne d’Howard Webb, arbitre de la finale de la Coupe du Monde 2010

Pour elle, devenir arbitre en Bundesliga est un réel accomplissement « Cela a toujours été mon rêve d’officier un jour en Bundesliga. Ce rêve qui se réalise me remplit naturellement de bonheur. Cette nomination récompense mon travail acharné et me motive à travailler encore plus durement. »





Elle a commencé sa carrière en 1999 et est devenu arbitre internationale en 2005. Loin de vouloir vous faire entrer dans la rubrique people, il est intéressant de noter que son compagnon a été l’un des meilleurs arbitres internationaux du début du siècle. Elle partage sa vie avec l'Anglais Howard Webb, qui a arbitré la finale de la Ligue des Champions 2010, et qui a pris part à l’Euro 2008, la coupe du monde 2014 et a surtout dirigé la finale de la coupe du Monde 2010 entre les Pays-Bas et l’Espagne. On souhaite la même réussite et un parcours similaire à Bibiane Steinhaus.









