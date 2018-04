Une "finale" Naples-Juve, Ronaldo intenable, triplé inutile de Veretout: les cinq choses à retenir de la soirée du 19 avril

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Outre la demi-finale de Coupe de France gagnée par le PSG à Caen (1-3), on jouait aussi au football ailleurs en Europe mercredi 19 avril. Un peu de Premier League, beaucoup de Serie A, mais aussi de la Coupe d'Allemagne et de la Liga. On récapitule ça ensemble.

Naples jouera tout à Turin

La "finale" de la Serie A aura bien lieu dimanche soir. En concédant le nul (1-1) sur le terrain de Crotone, la Juventus a offert à Naples la possibilité de refaire une partie de son retard. Et les Napolitains, non sans mal, sont parvenus à l'emporter contre l'Udinese (4-2) après avoir été menés deux fois au score. Lorenzo Insigne, Raul Albio, Arkadiusz Milik et Lorenzo Tonelli ont marqué pour offrir la victoire au Napoli. Au classement, la Juve compte 85 points et Naples 81. Le choc de la 34e journée à l'Allianz- Stadium sera sans doute l'ultime occasion pour les hommes de Maurizio Sarri de peut-être renverser la Vieille Dame dans le sprint final.





Veretout, un triplé inutile

Jolie performance pour Jordan Veretout. L'ancien Nantais et Stéphanois, arrivé à la Fiorentina l'été dernier, a crevé l'écran contre la Lazio Rome dans une rencontre qui s'est joué à 10 contre 10 après une expulsion de chaque côté au bout de 14 minutes. Un coup franc parfait, un penalty et un joli but en soliste: le milieu de terrain y est allé de son triplé en l'espace de 38 minutes. Mais les Laziale, eux, ne sont pas dans le ventre mou et visent la Ligue des champions. Et malgré Veretout, ils ont trouvé les ressources pour s'imposer à l'extérieur (3-4).







Ronaldo, c'est fou

La messe est peut-être dite en Liga. Le FC Barcelone fonce vers le titre et le Real Madrid laisse une occasion à l'Atlético de Madrid de faire un grand pas vers la 2e place. Les Merengue ont failli s'incliner à domicile contre l'Athletic Bilbao (1-1). Heureusement, le salut du Real est venu de Cristiano Ronaldo, une fois de plus. Le Portugais a détourné une frappe de Luka Modric pour arracher l'égalisation en fin de match (87e). Le quintuple Ballon d'Or a marqué la 12e fois consécutive toutes compétitions confondues, égalant la meilleure série de sa carrière. Et dans ces 12 matches, il a marqué... 22 buts. De bon augure à quelques jours des demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich. En attendant, l'Atlético peut prendre 6 points d'avance en Liga en gagnant à la Real Sociedad ce jeudi.





Premiers buts pour Rémy à Getafe

Prêté jusqu'à la fin de la saison par Las Palmas (où il n'était plus en odeur de sainteté) à Getafe, Loïc Rémy a ouvert son compteur avec un doublé gagnant sur le terrain de Valence (1-2). Deux frappes bien placées (16e et 49e) ont permis au Français de 31 ans de faire plier les Murcielagos à Mestalla. Une jolie performance pour lui car Valence est à la lutte avec le Real Madrid pour la 3e place. Grâce à ce succès estampillé Rémy, Getafe prend la 8e place et peut encore rêver à une qualification européenne.





Niko Kovac en finale face au... Bayern

Cela ne manque pas d'ironie. Le dernier match de Niko Kovac en tant qu'entraîneur de l'Eintracht Francfort sera face au.. Bayern Munich, son ancien club en tant que joueur et son futur club en tant qu'entraîneur ! Après le carton des Bavarois sur le terrain du Bayer Leverkusen mardi (2-6, dont un triplé de Thomas Müller), Francfort est allé s'imposer dans l'autre demi-finale mercredi sur le terrain de Schalke 04 (0-1, but de Luka Jovic à la 75e). Le 19 mai prochain, le Bayern et l'Eintracht se retrouveront donc à l'Olympiastadion de Berlin pour la finale de la Pokal. Ce sera l'occasion pour Kovac de croiser la route de Jupp Heynckes, l'homme auquel il va succéder la saison prochaine. Pour rappel, son frère Robert Kovac a joué au Bayern de 2001 à 2005, et lui-même a porté le même maillot entre 2001 et 2003.





Et aussi...

Après sa défaite à West Bromwich Albion qui a offert le titre à Manchester City, Manchester United s'est ressaisi en Premier League. Les hommes de José Mourinho ont gagné à Bournemouth (0-2) grâce à Chris Smalling et Romelu Lukaku. Le Belge a inscrit son 27e but de la saison (toutes compétitions confondues), son record sur une saison. Paul Pogba a été chaudement félicité par José Mourinho. Manchester United, 2e, reprend quatre points d'avance sur Liverpool (74 points contre 70).

Pas de nouvelle performance de haute volée pour Cheick Diabaté. L'attaquant malien est resté muet avec Benevento, sèchement battu par l'Atalanta Bergame (0-3). Mathématiquement, ce n'est pas fait, mais le promu est quasiment relégué en Serie B.