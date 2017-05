Une légende du Real Madrid proposée au PSG ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Malgré un doublé Coupe de la Ligue – Coupe de France, la saison du Paris-Saint Germain n’a pas été tout à fait à la hauteur des ambitions du début de saison. Du coup, le club pourrait chercher à effectuer quelques coups lors du marché des transferts. Dans cette optique, un champion du monde et d’Europe, passé par le Real Madrid aurait été proposé au PSG !





Iker Casillas en direction du PSG ?

Selon plusieurs médias portugais et français, le gardien espagnol Iker Casillas aurait été proposé au club de la capitale. Vice-champion avec le FC Porto, l’ancien portier du Real Madrid serait sur le départ du club à 36 ans. Encore désireux de jouer au plus haut niveau, le champion du Monde avec la Roja en 2010 est courtisé en Premier League et en Liga, mais selon l’Equipe, c’est finalement au PSG que le FC Porto l’a proposé. En fin de contrat en juin prochain, si cette option était validée, il arriverait au Paris-Saint Germain gratuitement. Mais encore faut-il que les vice-champions de France souhaitent faire venir Casillas…









Embouteillage dans les buts

Car Paris dispose déjà de deux bons gardiens en la personne d’Alphonse Areola et Kevin Trapp. Si tous les deux ont fait une saison correcte avec donc deux titres à la clé, la venue d’un troisième gardien du niveau de Casillas obligerait l’un des deux Parisiens à chercher un autre point de chute. Et même si le PSG n’a pas pu conserver son titre de champion de France, la priorité du recrutement ne semble pas être au niveau du gardien de but.

Mais un élément pourrait pencher en faveur de la venue de Casillas. Comme nous vous l’annoncions récemment, Antero Henrique pourrait devenir le futur directeur sportif du PSG. Et c’est ce même homme qui avait permis à Casillas de rebondir à Porto alors qu’il connaissait des difficultés au Real. Il n’est donc pas à exclure que Henrique puisse vouloir offrir un dernier challenge au gardien espagnol.