Pour une oeuvre de charité, Cristiano Ronaldo fait don de son Ballon d'Or 2013 évalué à 600 000 euros

C'est une facette bien connue de Cristiano Ronaldo : le Portugais est très engagé auprès de divers organismes de charité. Sa générosité vient encore de se manifester. Le quotidien espagnol Marca révèle que le capitaine de la Selecçao a récemment fait un don important pour l'association Make-A-Wish (Fais un vœu).





Un homme d'affaires a acquis son Ballon d'Or 2013 pour une somme colossale



Make-A-Wish est une fondation qui s'engage à exaucer les vœux d'enfants gravement malades, pour les soutenir, leur apporter un peu de bonheur et les aider à penser positif et oublier un temps la maladie. Cristiano Ronaldo a, d'après Marca, fait don d'un objet bien particulier : son Ballon d'Or 2013.



Le Portugais aurait lui-même demandé à ce que son trophée authentique soit vendu aux enchères, afin de récolter des fonds pour Make-A-Wish. Le Ballon d'Or 2013, qu'il a gagné en devançant Lionel Messi et Franck Ribéry dans les votes, a trouvé preneur. L'homme d'affaires Idan Ofer, l'Israélien le plus riche du monde, l'a acquis pour 600 000 euros.





Ronaldo avait déjà cédé son Soulier d'Or 2011



Cristiano Ronaldo est coutumier des dons divers pour les associations ou pour les personnes touchées par des catastrophes. Fin 2012, plusieurs médias révélaient que la star du Real Madrid avait cédé un autre de ses trophées prestigieux : son Soulier d'Or 2011. L'objet aurait été vendu aux enchères pour 1,5 million d'euros, une somme destinée à venir en aide aux enfants palestiniens de Gaza.





Guardiola et Mourinho s'unissent pour un combat de boxe



L'attaquant madrilène n'est pas le seul à s'être engagé avec Make-A-Wish. Marca indique que Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, et José Mourinho, entraîneur de Mancheser United, sont aussi dans le coup. Contre 30 000 euros, une personne pourra rencontrer les deux célèbres coaches et assister en leur compagnie à un combat de boxe qui se tiendra à Manchester.