Uruguay-France (1-0) : les Bleus s'inclinent sur un but de Suarez

Pour son premier match de sa tournée sud-américaine, la France s'incline à Montevideo face à l'Uruguay (1-0). C'est Luis Suarez qui a inscrit le seul but de la rencontre sur une belle ouverture de Maxi Pereira.

La France s'incline 1-0 face à l'Uruguay chez elle à Montevideo dans le mythique stade du Centenario. Luis Suarez, le joueur de Liverpool a fait mal dès son entrée en jeu en marquant le seul but de la rencontre.

Une première période calme en faveur des Bleus

Avec Mandanda aux buts, Giroud en pointe ou encore Matuidi avec le brassard de capitaine, Didier Deschamps a aligné mercredi soir en Uruguay une équipe quelque peu expérimentale, la faute à l'arrivée tardive des joueurs évoluant en Espagne ou encore l'absence de Frank Ribéry, bloqué par son irrésistible Bayern Munich. Durant la première période, les Bleus ont semblé se chercher, le premier quart d'heure étant dominé par la Céleste. Mais dès que Mathieu Valbuena a pu être trouvé, le onze français s'est mis en ligne avec son meneur de jeu, notamment Matuidi bien lancé par le Marseillais à la 21ème minute mais surtout Dimitri Payet, auteur de trois frappes de suite entre la 31è et la 35è. Mais Muslera veillait bien et c'est bien sur un score nul et vierge que les deux équipes rentrent aux vestiaires à la pause.

Luis Suarez rentre... et marque !

A la mi-temps, Oscar Washington Tabárez, le sélectionneur uruguayen, décidait de faire rentrer Luis Suarez, son autre attaquant-star. Et il n'a pas fallu longtemps pour que le joueur de Liverpool fasse parler de lui, et en bien cette fois-ci : sur une belle ouverture de Maxi Pereira côté droit, Suarez est trouvé dans le dos de Eliaquim Mangala et a trouvé à son tour le fond des filets de Steve Mandanda (50è), battu sur sa droite sur l'extérieur du pied réussi par l'attaquant uruguayen. C'est le 32è but en 63 sélections pour Suarez, auteur par la suite d'un match plein face à une défense bleue qui n'a jamais vraiment trouvé de solution face à sa mobilité et son énergie.

Une défaite pour préparer le Brésil

Le reste du match ne sera presque que défilé de remplacements, avec notamment les premières sélections de Clément Grenier et d'Alexandre Lacazette. En une demi-heure, le premier a fait montre de beaucoup de volonté et a insufflé quelque chose de positif à ses coéquipiers, par ses coups de pied arrêtés bien sûr (73è, 75è), par sa résolution à aller toujours vers l'avant également. Son coéquipier en club, Yohan Gourcuff, n'a lui pas gagné de point à Montevideo, se cherchant continuellement sur la gauche d'Olivier Giroud, lui aussi peu en vue face à Lugano co. A quatre jours de rencontrer le Brésil, la France s'incline donc face à l'Uruguay : au vu de l'équipe bricolée par Didier Deschamps, l'inquiétude n'est pas de mise, mais il faudra hausser le niveau face aux Auriverdes.



Mercredi soir, la France s'est donc inclinée face à l'Uruguay chez elle sur un but de Luis Suarez. A quatre jours d'une rencontre de gala face au Brésil, les Bleus ne doivent pas s'inquiéter outre mesure. Rendez-vous donc dimanche pour Brésil-France dès 20h50 sur TF1 et MYTF1.fr avec la possibilité de jouer et de gagner de nombreux cadeaux pendant la rencontre !