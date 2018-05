USA : Timothy Weah auteur de son premier but en sélection [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Privée de Coupe du Monde, la sélection américaine va tenter de repartir sur de nouvelles bases. Dave Sarachan fait appel à un groupe plus jeune comme en témoignent les titularisations contre la Bolivie d’Alex Bono (24 ans, 1 sélection), d’Antonee Robinson (20 ans, 1 sélection), Weston McKennie (19 ans, 2 sélections) ou Timothy Weah (18 ans, 2 sélections). Le joueur du Paris Saint-Germain en a profité pour une nouvelle fois démontré tout son potentiel.





65 minutes en sélection, 1 but

Lors de cette rencontre amicale entre les Etats-Unis et la Bolivie, il n’y a pas eu photo. La sélection sud-américaine n’a pas pesé bien lourd lors de ce match, se heurtant à un pressing très haut de la team USA. Après une première période inégale (13 tirs à 1, 56% de possession) qui les a vu mener au score grâce à Zimmerman de la tête (1-0, 37ème), les Etats-Unis ont doublé la mise au retour des vestiaires grâce à Sargeant qui a profité d’une grossière erreur du gardien bolivien (2-0, 52ème).

Quelques instants plus tard, c’est le Parisien Timothy Weah qui a scellé le scocre de la rencontre. Suite à un bon travail sur le côté gauche de Robinson, le fils de la légende libérienne « Mister George » est venu coupé le centre du latéral gauche américain pour marquer son tout premier but en sélection (3-0, 59ème). Remplacé une minute après, le jeune attaquant a célébré sa deuxième cap de la meilleure des façons, lui a avait joué 5 minutes contre le Paraguay en mars dernier.













Le 4ème plus jeune buteur de la sélection américaine

Avec cette première réalisation avec l’équipe A, Timothy Weah rentre dans les livres d’histoire de la sélection US. Il devient en effet le 4ème plus jeune buteur de l’équipe de football des Etats-Unis selon CNN. Des débuts remarqués pour le jeune joueur qui s’est déjà illustré avec les moins de 17 ans américains. En 14 sélections dans cette catégorie, le joueur du PSG a marqué 6 fois, preuve de son réalisme et de son efficacité.

Il est aussi apparu 3 fois cette saison avec le Paris Saint-Germain mais sans ouvrir son compteur but en Ligue 1. Avec la sélection US, il aura encore deux autres opportunités de s’illustrer cet été lors des rencontres des Etats-Unis contre l’Irlande le 02 juin, et la France le 09 juin.