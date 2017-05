Véritable machine à marquer, le Real Madrid égale un record géant

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

En marquant mercredi sur le terrain de l’Atlético de Madrid (2-1), Isco a permis au Real Madrid d’égaler un record établi par le Bayern Munich. C’est la 61e fois d’affilée que le club madrilène inscrit au moins un but dans un match.

Le Real a tremblé, mais le Real a assuré. Mercredi soir, à Vicente-Calderon, l’Atlético de Madrid a bousculé son rival en demi-finale retour de la Ligue des champions. Après un quart d’heure de jeu, les Colchoneros menaient 2-0 et avaient presque effacé leur défaite 0-3 du match aller. Mais Karim Benzema a signé une action d’anthologie et Isco a réduit le score à 2-1, anéantissant ainsi les espoirs de l’Atléti.

Un quart des buts a été inscrit par CR7

Isco ne s’est pas contenté d’envoyer son club en finale face à la Juventus. En trompant Jan Oblak, l’Espagnol a permis au Real Madrid d’inscrire une ligne de plus à son palmarès déjà très riche. Les Merengue ont enchaîné un 61e match consécutif avec au moins un but marqué. La dernière fois que le Real n’a pu trouver l’ouverture, c’était le 26 avril 2016. En demi-finale aller de la Ligue des champions 2015-2016, les Madrilènes ne parvinrent pas à tromper Joe Hart et la défense de Manchester City (0-0).

Depuis ce jour donc, le Real a disputé 61 matches toutes compétitions confondues et a toujours marqué au moins un but. Précisément, les hommes de Zinedine Zidane affichent un bilan de 44 victoires, 12 nuls, 5 défaites et 167 buts marqués. Leur plus gros carton : une victoire 1-7 en seizièmes de finale aller de la Coupe du Roi sur le terrain de Cultural Leonesa.

Sans surprise, le meilleur buteur dans cette série qui s’étire sur plus d’un an est Cristiano Ronaldo, auteur de 39 buts, soit 23% du total. Il est suivi par Alvaro Morata (20 buts) et Karim Benzema (18 buts).

Le Bayern a fait mieux, mais Zidane domine Heynckes et Guardiola

Ce dimanche 14 mai, le Real Madrid aura l’occasion de devenir seul propriétaire de cette série record s’il marque face au FC Séville à Santiago-Bernabeu en Liga. Pour l’instant, le club de la capitale est à égalité avec le Bayern Munich. Les Bavarois ont établi leur propre série 61 matches avec au moins un but marqué entre 2013 et 2014.

Il s’avère que le Bayern de l’époque fut plus prolifique que le Real actuel. Les Allemands marquèrent 181 buts (2,96 but/match), un total supérieur à celui des Espagnols (167 buts, soit 2,74 buts/match). Néanmoins, le titre de coach le plus prolifique appartient bien au seul Zinedine Zidane. Le coach français en est à 61 matches, alors qu’au Bayern, cette série se divise entre Jupp Heynckes (16 matches) et son successeur Pep Guardiola (45 matches).