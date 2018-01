Victor Valdés raccroche et disparaît des réseaux sociaux

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Une page se tourne. Le gardien de but espagnol a annoncé qu'il raccrochait les crampons, à 35 ans. Sans club depuis l'été dernier, Victor Valdés a prévenu ses fans... à sa manière. Après avoir publié un message sur Twitter qui disait "merci pour tout", il a, dans la foulée, supprimé toutes les photos et les textes de ses comptes Twitter et Instagram. Une façon pour le portier emblématique du Barça de dire qu'il n'est plus un personnage public et qu'il va désormais pouvoir se consacrer totalement à sa famille.





Considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du FC Barcelone, avec qui il a tout gagné (dont la Ligue des champions en 2009), l'enfant de La Masia, aura connu une fin de carrière loin des strass et paillettes. En mars 2014, il est victime d'une rupture des ligaments croisés lors d'un match de Liga face au Celta Vigo. Après plus de 500 matches sous le maillot blaugrana, Valdés quitte la Catalogne. Sans club, il s'entraînera avec Manchester United durant l'automne 2014, avant de signer un contrat d'un an et demi en janvier 2015 comme doublure de De Gea. Il sera prêté au Standard de Liège avant une dernière pige à Middlesbrough. Depuis juillet dernier, le Catalan était sans club et a ainsi décidé d'arrêter les frais.

Pour annoncer sa fin de carrière, Victor Valdés a décidé de marquer le coup en disparaissant des réseaux sociaux. Tout un symbole. Se retirer de la vie médiatique, retrouver un certain anonymat. Récemment un autre sportif a supprimé ses publications sur Instagram, non pas pour marquer sa fin de carrière sportive, mais pour mettre fin à une polémique. Une vidéo de Lewis Hamilton avait provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux. On pouvait y voir le champion du monde de F1 critiquer la tenue de son neveu, habillé en princesse pour Noël. Face aux réactions indignées des internautes, qui avaient crié au sexisme, le pilote, suivi par 5,7 millions d'abonnés sur Instagram, avait enlevé la vidéo, avant de supprimer tous les contenus de son compte. Histoire, peut-être, tout comme Valdés, de retrouver un peu de sérénité.





