Vidal, Balotelli, Marcelo :les infos mercato de l'après-midi

Par Luca BARON | Ecrit pour TF1 |

Vidal en route pour Barcelone

Arturo Vidal a quitté Tegernsee, où l’effectif bavarois peaufine actuellement sa préparation estivale, et prendrait la route de Barcelone afin d’y signer un contrat de trois ans selon le média allemand, Sport1. Le Chilien de 31 ans rapporterait environ 30€ au Bayern. The Guardian assure même que le transfert et les détails contractuels sont réglés, en plus de la visite médicale déjà validée (!), et qu’il ne manquerait plus qu’à apposer la signature de Vidal sur le bail pour boucler le transfert.





Gameiro, finalement Dortmund ?

Un Marseillais qui grille la priorité à un Parisien, quoi de plus normal… Annoncé depuis quelques semaines sur les tablettes de Valence, Kevin Gameiro (31 ans) n’aurait plus les faveurs du club Ché, Batshuayi étant désormais la priorité. Du coup, l’international français pourrait découvrir la Bundesliga et Dortmund, intéressé par son profil. L’Atlético réclamerait entre 20 et 25M€.





Marcelo parti pour rejoindre Ronaldo ?

Après avoir fait le bonheur du Real pendant près de 10 ans, la paire CR7-Marcelo pourrait être reformée en Italie. D’après L’Équipe, Ronaldo pousserait actuellement pour que son ami brésilien le suive du côté de la Juve, ce qui ne serait évidemment pas du goût du Real qui perdrait un autre cadre. La Vieille Dame va devoir passer le seconde pour convaincre son homologue madrilène : le mercato italien fermera ses portes le le 19 août au soir.





Balotelli, Parme plutôt que l’OM

Les négociations traînent en longueur et l’OM pourrait se faire doubler par le promu parmesan au sujet de Balotelli ! Selon la Gazzetta dello Sport, Parme proposerait 2,5M€/an à l’international italien, qui en réclamerait le double. Mino Raiola aurait rencontré les dirigeants parmigiani pour les convaincre de gonfler leur offre. Balotelli serait totalement emballé par un retour en Série A.





Dossevi au Téfécé

Après une saison à Metz, Matthieu Dossevi s’est engagé avec Toulouse contre 2,5M€. Meilleur passeur du championnat derrière Neymar et Thauvin, Dossevi a paraphé un contrat de 2 ans avec le club de Haute-Garonne. Peut-être un très joli coup pour le TFC !