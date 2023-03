VIDEO Amateur : le spécialiste des frappes à effet

Ce jeune homme a sans doute passé son enfance à regarder le dessin animé Olive et Tom. Et apparemment, ça lui a servi, vu les trajectoires incroyables qu'il parvient à donner au ballon !

A l'époque d'Olive et Tom, certains pensaient que ce manga ne respectait absolument pas les lois de la physique, avec des trajectoires absolument improbables données au ballon lors des frappes des héros. Mais depuis de nouveaux ballons, de plus en plus légers, ont été introduits, au grand dam des gardiens. Et certains joueurs s'en sont donnés à cœur joie, tels que Roberto Carlos ou Juninho. Même des footballeurs amateurs arrivent maintenant à imprimer à la balle des trajectoires incroyables, à l'instar de ce jeune homme qui poste une vidéo assez impressionnante de ses exploits :



>>> LE SPECIALISTE DES TRAJECTOIRES DE FOLIE (vidéo)

Le ballon et la météo

Pour réussir à donner ce genre de trajectoire, un ballon plus léger que la normale et des conditions météorologiques favorables, avec un peu de vent, doivent aider autant que la technique. Sans rien enlever des qualités de ce jeune homme.



Toujours impressionnant

Il faut avouer que les frappes du protagoniste de la vidéo sont tout simplement impressionnantes. Enroulées, puissantes, souvent imparables lorsqu'il y a un gardien dans la cage. Il arrive à faire avec un ballon ce que plusieurs d'entre nous ont essayé tant de fois dans leur jardin ou devant le garage, sans jamais parvenir à cette perfection.



Une vidéo à regarder avec plaisir et une pointe de jalousie...