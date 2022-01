VIDEO Arsenal : les joueurs piégés par une cascadeuse

Trois joueurs d'Arsenal ont été gentiment piégés par l'un des partenaires du club. Danny Welbeck, Santi Cazorla et Aaron Ramsey se sont fait secouer par une cascadeuse, pour notre plus grand bonheur.

N'est pas « Parking Hero » qui veut ! Aaron Ramsey, Santi Cazorla et Danny Welbeck l'ont appris à leurs dépens. Les trois Gunners ont été piégés, avec la complicité de leur manager Arsène Wenger et de footballeuses d'Arsenal, par une cascadeuse. Citroën, partenaire officiel du club, est l'auteur de cette farce motorisée dans un parking londonien. Wellbeck, Cazorla et Ramsey ne s'en sont toujours pas remis :



>>> LES GUNNERS PIEGES EN VOITURE (vidéo)

Fausse footballeuse, vraie cascadeuse

Lorsque Danny Welbeck, Santi Cazorla et Aaron Ramsey se rendent dans ce parking spécialement apprêté, ils pensent simplement répondre aux besoins du partenaire du club et effectuer un petit circuit tranquille en Citroën. Mais l'affaire se complique lorsqu'ils se retrouvent passagers de la bien-nommée Annalese Ferrari, présentée comme membre de l'équipe féminine d'Arsenal, mais en fait cascadeuse professionnelle...



Les Gunners le prennent bien

Secoués comme jamais pendant que l'experte du volant réalise ses prouesses, les trois joueurs réagissent plutôt bien et en redemandent presque, une fois l'effet de surprise passé. A noter surtout les expressions de Danny Welbeck et Santi Cazorla, bons clients, alors qu'Aaron Ramsey semble tout de même plus effacé.



La séquence est en tout cas fort sympathique.