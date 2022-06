VIDEO Brésil : le petit pont du gardien !

Jefferson de Oliveira, gardien de but de Botafogo, n'est pas brésilien pour rien. Au pays de la samba, même les portiers sont techniques ! La preuve avec ce petit pont culotté face à l'attaquant.

Pour tenter un petit pont dans sa propre surface de réparation, il faut avoir une bonne dose de courage. Et lorsqu'il s'agit d'un gardien de but, cela s'apparente même à de l'inconscience... sauf si le geste est réussi. Le dénommé Jefferson en l'occurrence, s'en sort très bien puisque son audace lui permet d'éliminer l'attaquant adverse, même s'il est passé à deux doigts de la catastrophe. En regardant cette vidéo après coup, ses partenaires avaient de quoi trembler :



>>> LE PETIT PONT DU GARDIEN (vidéo)

Un geste culotté

Pour éviter le pressing adverse, le gardien de Botafogo décide de tenter le petit pont. Une prise de risque qui a généré de nombreuses fois de belles boulettes aux portiers qui ont voulu jouer à ça. Mais heureusement pour Jefferson, son geste technique est suffisamment réussi pour éliminer l'attaquant de Boavista.



Humiliant pour l'attaquant

En exerçant un pressing sur le gardien à cet endroit du terrain, le joueur de Boavista a une excellente idée. S'il récupère la balle, c'est presque but assuré. Mais au lieu de cela, l'attaquant se fait éliminer en prenant un petit pont par le portier adverse, ce qui n'est jamais très agréable et même assez humiliant.



En tentant ce petit pont, Jefferson était sûr de passer au zapping. Il a en plus évité le bêtisier.